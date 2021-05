Isola dei Famosi, Iva Zanicchi sbotta sui guadagni di Tommaso Zorzi: “Tutte chiacchiere”

Iva Zanicchi rompe il silenzio sui compensi a L’Isola dei Famosi 15

Qualche giorno fa in rete è uscito un rumor che tra gli opinionisti della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi ci sarebbe un po’ di tensione a causa del compenso dato a Tommaso Zorzi. Nello specifico, secondo queste indiscrezioni sembra che Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi avrebbero storto il naso perché il rampollo meneghino percepirebbe più denaro rispetto a loro due.

Ma cosa c’è di vero in tutto questo? A smentire questa notizia che in pochissimo tempo è diventata virale, ci ha pensato la cantante 80enne in una recente intervista rilasciata al periodico Panorama. Nel dettaglio, l’Aquila di Ligonchio, ha asserito che si tratta solo di chiacchere e nulla di più. “Ba**e…Nessuno può dire quanto guadagno perché ho un contratto in esclusiva con Mediaset…Le chiacchiere non m’interessano…”, ha dichiarato l’emiliana. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha riferito.

Le parole al miele per Tommaso Zorzi

Subito dopo, il giornalista del magazine Panorama ha domandato a Iva Zanicchi di dire la sua sul collega Tommaso Zorzi, opinionista come lei alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. A quel punto la cantante emiliana ha espresso un giudizio molto positivo nei confronti del rampollo meneghino, aggiungendo anche che ha sempre avuto molto rispetto verso di lui.

“Mi sto affezionano tanto a lui…Questa estate ci vedremo…”, ha affermato l’Aquila di Ligonchio. Quest’ultima, inoltre, ha confessato anche di credere che Tommaso l’influencer, il quale è stato criticato aspramente dall’ex gieffino Stefano Bettarini, sia davvero molto intelligente e con una dialettica molto spigliata.

Iva Zanicchi preferisce si Barbara D’Urso che Ilary Blasi

Trovandosi davanti la grande Iva Zanicchi, il giornalista del periodico Panorama ne ha approfittato per chiederle chi è la più brava a condurre un reality show tra Ilary Blasi e Barbara D’Urso. Ricordiamo, infatti, che l’80enne ha avuto modo di lavorare con tutte e due.

A quel punto l’opinionista, senza giri di parole ha confessato di pensare siano bravissime allo stesso modo, anche se naturalmente hanno una personalità ben differente. “Barbara è viscerale, mentre Ilary è ironica…Sono brave entrambe…”, ha concluso la donna. Arriveranno le repliche da parte delle dirette interessate? Staremo a vedere?