Isola dei Famosi, Isolde Kostner sbrocca contro la naufraga: “Non rompere più le pa*le”

Tensione a L’Isola dei Famosi 2021

All’Isola dei Famosi 15 la tensione si taglia con un coltello. Infatti, nelle ultime ore Isolde Kostner ha letteralmente perso le staffe mentre il gruppo dei primitivi l’hanno accusata di essere poco sportiva. La settimana scorsa la conduttrice Ilary Blasi ha diviso i concorrenti del reality show in due spiagge e altrettante fazioni: quella degli arrivisti e quella dei primitivi. Quindi, era inevitabile la rivalità tra loro anche per lo spostamento di un semplice tronco d’albero.

Prima della sua eliminazione nella puntata di giovedì, l’ex meteorina Manuela Ferrera ha deciso che voleva per sé la sua razione di cocco tutta insieme e non giorno per giorno. “Di diritto mi spetta un cocco e mezzo e sono liberissima di prenderlo, se gli altri vogliono dividerseli problemi loro”, ma tale richiesta ha scatenato la rabbia di Awed che è sbottato così: “Ogni due ore caccia fuori un problema nuovo”. Mentre Rosaria Cannavò ha detto: “Si lamenta di tutto, una volta sono le palme, un’altra la sabbia”.

L’ex campionessa di sci sbotta contro Manuela Ferrera

Gli altri compagni d’avventura, stufi della discussione per via di un cocco, hanno messo ai voti la proposta di Manuela Ferrera e la maggioranza le ha dato l’autorizzazione. A quel punto è intervenuta Isolde Kostner che le ha detto chiaro e tondo: “Prendilo però dopo non romperci più le pa**e. Basta! Conoscendoti ho paura che lo mangi tutto oggi e da domani rimani senza cocco”.

La campionessa di sci, però, non è a conoscenza che il vecchio gruppo a cui apparteneva, da cui è stata mandata via per volere di Francesca Lodo quando era leader, la stanno sparlando dalla testa ai piedi.

Isolde Kostner sparlata da alcuni componenti del suo vecchio gruppo

Infatti, Francesca Lodo ha confessato che Isolde Kostner, prima di aggiungersi alle new entry, le ha fatto il gesto della pistola come a dire che l’aveva messa nel mirino, Mentre l’ex ballerina Angela Melillo ha detto: “Nemmeno a me è piaciuto il suo comportamento. Ho visto un’Isolde diversa, meno trasparente. Che poi è strano che una persona così sportiva… la sportività è un valore aggiunto e per lei non è così… bene scoprire come sono veramente le persone. Comincio a vederla con un altro occhio”.

Invece la comica romana Valentina Persia ha asserito: “Dopo la puntata era preoccupata solo dei cactus che era andata a prendere, non ha mostrato dispiacere per dover abbandonare lo storico gruppo”.