Angela Melillo scoppia a piangere e i Primitivi si scagliano contro Miryea: “Hai fatto un infamata”

Miryea Stabile smaschera il gruppo dei Primitivi

In occasione della 13esima puntata de L’Isola dei Famosi, una volta terminata la lunga diretta su Canale 5 Angela Melillo è scoppiata a piangere. Il motivo? Per l’accusa mossa da parte dell’ex Pupa Miryea Stabile che ha sostenuto che Gilles Rocca avesse chiesto a tutti i naufraghi che fanno parte del gruppo dei Primitivi di nominarlo.

“Ha chiesto a tutti di essere nominato, ha detto fatemi uscire per questa motivazione perché mi manca Miriam e non ce la faccio più a stare qui”, ha detto il vincitore di Ballando con le Stelle. Accusa che la ragazza ha sostenuto sia in Palapa durante il live sia dopo sulla spiaggia, nonostante tutto il gruppo Rocca in primis, abbia negato spudoratamente.

Tutti contro la ex Pupa, la Melillo in lacrime

Una volta arrivati a Playa Cochinos Gilles Rocca visibilmente arrabbiato si è scagliato contro l’ex Pupa Miryea Stabile utilizzando un linguaggio abbastanza forte. “Sei una bugiarda Miryea, non voglio parlarti più, non mi piaci proprio. Posso chiederti di non rivolgermi più la parola? Spero di restare qua ancora per poco. Per me tu non esisti più. Dietro questa finta ingenuità in realtà c’è una abile stratega”, ha detto l’attore e produttore romano.

La stessa Angela Melillo, sempre in lacrime, è sbottata in questo modo: “Non ce la faccio più, troppe scorrettezze e troppe cose brutte, se io faccio le cose è perché le faccio col cuore. Sono lacrime di inc*zzatura sto male, ho sempre cercato di dare conforto, ci rimango male. Tu Miryea non hai detto la verità, hai detto la tua verità che non è quella assoluta”.

Valentina Persia e Francesca Lodo contro Miryea Stabile

Oltre a Gilles Rocca e Angela Melillo, contro Miryea Stabile si è scagliata l’ex Letterina di Passaparola Francesca Lodo che ha negato tutto e Valentina Persia, che ha parlato di infamata. “Ha fatto la tattica, è stata una infamata”, ha asserto la barzellettiera e comica romana.

In poche parole, si sono resi conto tutti che è stato l’attore capitolino che abbia chiesto a tutti di essere nominato per tornare in Italia e raggiungere la sua compagna Miriam. La vincitrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa ha solo detto la verità e non avrebbe nessuna ragione per dire una bugia. Ecco il video di quando la naufraga, in Palapa, ha smascherato il gruppo dei Primitivi: