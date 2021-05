Ex gieffina fa un appello a Signorini per il GF Vip 6: “Voglio tornare nella casa”

Alfonso Signorini lavora per il GF Vip 6

Qualche giorno fa in una recente intervista a Il Fatto Quotidiano, oltre a parlare di Barbara D’Urso e Ilary Blasi, il direttore Alfonso Signorini ha confidato che da settimane è al lavoro con gli autori al cast del Grande Fratello Vip 6.

Nonostante l’annuncio, il giornalista e conduttore per il momento non ha fatto nemmeno un nome dei possibili candidati. La cosa certa, però, pare che Gaia Zorzi, sorella di Tommaso vincitore del GF Vip 5, abbia rifiutato l’invito. C’è però un personaggio che vorrebbe rientrare nella casa di Cinecittà. Di chi si tratta?

L’appello di Francesca Cipriani a Casa Chi

Ospite nella nuova puntata di Casa Chi, fresca di un nuovo intervento chirurgico Francesca Cipriani ha confessato agli utenti che le piacerebbe tornare nella casa più spiata d’Italia per il GF Vip 6 che dovrebbe partire il prossimo settembre sempre su Canale 5.

“Dopo tanti anni mi piacerebbe varcare nuovamente la porta rossa. Il GF Vip mi piacerebbe tantissimo sicuramente. Un reality bellissimo, il primo amore non si scorda mai. Devo dire grazie al format del Grande Fratello, che nel 2006 mi ha dato l’opportunità di farmi conoscere. Vorrei tornarci ora che sono conosciuta. Sarebbe un’emozione molto grande. Sarei molto contente di farlo, penso che molte persone sarebbero felici di vedermi”, ha detto l’ex Pupa.

Alfonso Signorini sul Grande Fratello Vip 6

Come annunciato prima, in una recente intervista Alfonso Signorini ha parlato della prossima edizione, la sesta, del Grande Fratello Vip. Dopo aver ottenuto la conferma da parte della produzione e Mediaset, il direttore del magazine Chi insieme agli autori si sono messi al lavoro alla ricerca dei nuovi gieffini.

“Posso dirvi che la macchina del Grande Fratello Vip 6 si è già messa in moto. Siamo al lavoro da qualche settimana e stiamo pensando al cast. Ancora non abbiamo pensato agli opinionisti. Non riuscirai mai a spillarmi nemmeno un nome. Andrea Iannone, Loredana Lecciso e Giulio Berruti sono stati vicini all’ingresso nella Casa lo scorso anno, hanno detto no una volta, non avrebbe senso insistere per convincerli. Il Grande Fratello è una grande esperienza da fare se uno ha voglia di farla. Non è una vacanza, non è un lavoro in miniera, ma devi essere convinto”, ha concludo il giornalista.