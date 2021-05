Barbara D’Urso dura su Diletta Leotta: “Stai chiusa in casa e ti consiglio di stare zitta”

Diletta Leotta e lo sfogo contro i paparazzi

Ormai sono diverse settimane che Diletta Leotta è al centro del gossip per via della sua presunta storia d’amore con Can Yaman. Infatti, in tanti sono convinti che questa relazione sia solo una messa in scena per far parlare di loro in vista dei nuovi impegni professionali. La scorsa settimana il volto di Dazn ha avuto un duro sfogo su Instagram contro i paparazzi.

A detta della giornalista catanese molte delle indiscrezioni circolate sul suo conto sono inventate, in particolare le voci che la vedrebbero fidanzata col figlio del presidente della Roma. Nonostante la rabbia della conduttrice, il magazine Oggi ha pubblicato degli scatti che la vedono baciarsi con il ragazzo. Di questo si è parlato nella puntata di venerdì di Pomeriggio Cinque e tutti gli ospiti sono andati contro la Leotta. Anzi, la padrona di casa Barbara D’Urso ha detto: “Lei è giovane, il consiglio è di stare zitta”.

Carmelita punzecchia Diletta Leotta

Nell’ultimo appuntamento settimanale si è parlato a lungo di Diletta Leotta. Gli ospite del talk, tra cui Rita Dalla Chiesa ed Emanuela Folliero, hanno trovato troppo esagerato lo sfogo della giornalista di Dazn. Infatti, secondo gli opinionisti di Barbara D’Urso la sua carriera è stata fondata proprio su questi scoop.

In più, l’ex padrona di casa di Forum ha affermato che anche lei ha avuto per anni i paparazzi sotto casa, ma li ha sempre apprezzati perché in fondo è grazie a loro se un personaggio mantiene la popolarità. La Allo stesso modo la pensa Carmelita che ha mandato un messaggio a Diletta consigliandole di rimanere a casa se non vuole tale attenzione: “Ringraziali i paparazzi. Perché magari tra 40 anni non ti cercheranno più e sarai triste”.

Barbara D’Urso prende le difesi di Can Yaman

Nel frattempo in molti si chiedono se tra Can Yaman e Diletta sia davvero finita o se stanno ancora insieme. Un dubbio che si sono posti anche gli ospiti di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Intanto l’ex gieffina Roberta Beta ha ipotizzato che il 31enne turco possa essere gay.

Mentre il volto di Dazn ha ricevuto delle critiche da Alba Parietti, l’attore di DayDreamer sembrerebbe parte lesa. A quel punto Carmelita è intervenuta dicendo: “Non mi toccate Can Yaman! Non ci sarebbe niente di male ma io l’ho avuto accanto a me ed ho sentito le vibrazioni”.