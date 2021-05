Oroscopo 2 maggio 2021 e classifica: incontri per Ariete, Gemelli riflessivi

L’oroscopo del 2 maggio 2021 denota una giornata di riflessioni per i Gemelli. I Vergine sono in forma, mentre gli Ariete sono pronti a fare nuovi incontri.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Vergine. Giornata promettente per i nati sotto questo segno. Se avete delle questioni da risolvere fatelo la prossima settimana. Adesso godetevi solo questa giornata di riposo e circondatevi delle persone care. I rapporti di coppia sono favoriti.

2 Ariete. Buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri. L’amore è favorito, ma dovete fare attenzione a non stravolgere troppo la vostra esistenza. In campo professionale, invece, è opportuno essere un pizzico più audaci. Non abbiate paura di sbagliare.

3 Sagittario. L’oroscopo del giorno 2 maggio 2021 vi esorta a non scoraggiarvi. A partire dalla prossima settimana ci saranno dei risvolti interessanti per quanto riguarda il lavoro. Attenti agli incontri. Se state cercando l’anima gemella essa potrebbe essere più vicina di quanto crediate.

4 Cancro. I rapporti di coppia necessitano si una sterzata di novità. Cercate di non essere troppo irruenti nel manifestare la vostra opinione e i vostri eventuali dissensi. Nel lavoro ci sono cambiamenti in arrivo, siate pronti a stravolgere la vostra vita.tutto quello che desiderate potrà essere realizzato con impegno e dedizione

5 Leone. Buoni i rapporti di coppia che vanno avanti da tempo. Le storie appena nate, invece, potrebbero subire una piccola battuta d’arresto dovuta al rodaggio di coppia, cosa del tutto normale all’inizio. Sul lavoro siete sempre molto precisi e questo potrebbe portarvi a raggiungere risultati molto interessanti.

6 Scorpione. Lottare per i propri sogni non è mai sbagliato. Tutto quello che vi fa stare bene non deve farci sentire in colpa, pertanto, non abbiate timore di essere chi siete. In campo professionale, invece, ci vuole creatività e impegno per raggiungere buoni risultati.

Previsioni 2 maggio ultime sei posizioni

7 Acquario. Nonostante questi giorni abbiamo portato con sé un po’ di malinconia, a partire da oggi il vostro stato d’animo sarà certamente migliore. Trascorrete più tempo con le persone care e con quelle che vi fanno stare bene. Allontanate le negatività e, di conseguenza, le persone che provano solo a demolirvi.

8 Capricorno. Iniziare un nuovo progetto è un buon modo per tenere impegnata la vostra mente e distoglierla dai pensieri negativi. Per quanto riguarda l’amore, l’oroscopo del 2 maggio 2021 vi esorta a chiarire le questioni in sospeso e ad essere sinceri. Anche se ci sono cose che non vanno è possibile risolvere con calma e pazienza.

9 Toro. Giornata un po’ altalenante per quanto riguarda le emozioni. Oggi potrebbe farsi sentire in po’ di malinconia, pertanto, allontanatr i pensieri negativi impegnandovi a fare le cose che vi piacciono. Prendetevi cura di voi stessi e del vostro aspetto fisico. Questo contribuirà a farvi sentire meglio

10 Bilancia. Mantenete la calma, specie per quanto riguarda i rapporti di coppia. In campo professionale ci sono dei risvolti, ma bisogna essere pazienti e ingoiare qualche rospo. Se le cose non vanno esattamente nella direzione sperata, non vi resta fare altro che intraprendere altre strade.

11 Pesci. Le coppie in crisi potrebbero vivere dei momenti un po’ burrascosi. Ad ogni modo, se i sentimenti sono veri e sinceri, tutto può essere superato. In campo professionale meglio non rischiare troppo. Risparmiate dal punto di vista economico perché presto potreste essere coinvolti in nuovi progetti.

12 Gemelli. Dopo aver vissuto una settimana alquanto promettente sotto più punti di vista, adesso è il momento di tirare un po’ le somme, spesso tendete a non pensare troppo al futuro e a concentrarvi solo sul presente. Questo talvolta è un atteggiamento corretto, ma poi arrivano momenti in cui c’è bisogno di essere più razionali.