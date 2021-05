Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti da censura: toglie il bikini, usa solo foglie di palma (FOTO)

Beatrice Marchetti da sola a Playa Imboscada

Da un paio di settimane, ovvero dopo la sua eliminazione de Playa Cochinos, la modella Beatrice Marchetti sembra essere Eva. Infatti la naufraga della 15esima edizione de l’Isola dei Famosi sta vivendo in perfetta solitudine su Playa Imboscada, la spiaggia della seconda occasione per gli eliminati dal gioco al televoto.

Giovedì scorso la conduttrice Ilary Blasi ha dato la possibilità all’ultima eliminata Manuela Ferrera di rimanere in questa spiaggia, ma l’ex meteorina del Tg4 si è rifiutata.

La naufraga rimane con un due pezzi super sexy

Fino ad ora, la 24enne Beatrice Marchetti ha dato prova di intraprendenza nel rimane da sola a Playa Imboscada. Tuttavia, la produzione de L’Isola dei Famosi 15 ha chiuso un occhio con la modella agevolandola molto nel cibo, ma la totale assenza di socialità l’ha portata ad utilizzare il molto tempo a disposizione in modo davvero singolare.

Infatti, la settimana scorsa la ragazza ha dato sembianze umane a un cocco trasformando in un suo amico e confidente con cui parlare e trascorrere del tempo. Non contenta, la giovane subito dopo si è costruita un bikini con le foglie di palma. In poche parole si è tolta il costume che aveva in dotazione per dare spazio a un due pezzi molto sexy, al limite della censura. (Continua dopo la foto)

Beatrice Marchetti e il messaggio del fidanzato Mathieu

Beatrice Marchetti ha fatto sapere che vuole rimanere da sola a Playa Iboscada, tuttavia c’è una persona che le manca tantissimo. Stiamo parlando del suo fidanzato: “Ci penso soprattutto la sera, perché la notte è lunga. Mi mancano i baci, le sgommate con la macchina, il suo essere forte, dinamico, e il non arrendersi mai”. Mathieu ha fatto sapere di essere molto orgoglioso della donna che ama e del percorso che sta facendo a L’Isola dei Famosi 15.

Per questo motivo le ha inviato un dolce messaggio chiuso all’interno di una bottiglia. Attraverso questo messaggio il ragazzo le ha manifestato tutta la sua stima, tutto il suo apprezzamento e ovviamente tutto il suo amore. Leggendo tali parole lei è scoppiata a piangere dalla gioia ma anche per la nostalgia.