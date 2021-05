Arisa confessa: “Il mio fidanzato Andrea Di Carlo prima di me stava con un ragazzo”

Arisa e la storia d’amore col suo manager Andrea

Arisa, quest’anno impegnata come prof ad Amici 20, da qualche mese è fidanzata con Andrea Di Carlo. Il ragazzo è anche il suo manager e che, tranne nuove discussioni e separazioni, dovrebbe sposarlo il prossimo settembre.

In una recente intervista a Io Donna, Rosalba Pippa ha confessato: “Lo voglio sposare, ma Andrea corre. Lo sposerò ma non come vuole lui, con un matrimonio importante, ma con le nostre famiglie, a Pantano di Pignola. Poi, dopo, una festa con gli amici si può anche fare, ma il matrimonio è bello in purezza. E, se posso dire, anche in povertà. Lo immagino come un regalo ai miei genitori, gli esseri umani più straordinari della terra”.

La cantante rivela come ha conosciuto il suo attuale fidanzato

Intervistata dal noto portale Io Donna, Arisa ha aggiunto anche come si sono conosciuti lei ed Andrea Di Carlo. “Mi ha chiamato a fare un po’ di tv. Eravamo al ristorante con altri, la prima cosa che ho notato è che è instancabile, appassionato. Guardavo solo lui e pensavo: ma vedi questo come ci sta dentro, quante cose super dice, ma che fenomeno”.

Inoltre, pare che quando la professoressa di canto di Amici 20 ha confidato ai suoi amici di essersi fidanzata con il suo manager, molti di loro hanno avuto delle titubanze. Il motivo? La ragione è elencata qui sotto.

Arisa fa outing per il fidanzato Andrea Di Carlo

Nel corso della lunga intervista per il portale web Io Donna, Arisa clamorosamente ha fatto outing al fidanzato Andrea Di Carlo. In pratica ha detto che quest’ultimo si era appena lasciato col suo ragazzo.

“Quando l’ho conosciuto si era anche appena lasciato con un ragazzo e l’ho subito visto come un fuoriclasse nel modo di vivere la vita, nel prendersi quello che vuole. Aveva avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura. So che sono di passaggio su questa terra, per cui la vita voglio viverla appieno. Quando parliamo della sessualità, siamo tutti filosofi, tutti bravi a dire che l’amore non ha sesso, ma quando arriva il tuo momento, che fai? Ti tiri indietro?”, ha dichiarato la cantante.