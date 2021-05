Supervivientes, Valeria Marini e Gianmarco Onestini si sono messi d’accordo? Parla Luca: “Non si sono mai baciati” (FOTO)

In queste ore stanno trapelando delle voci poco edificanti che riguardano Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Come tutti i telespettatori hanno avuto modo di vedere, i due nei giorni scorsi si sono avvicinati parecchio. Le loro effusioni sembravano essere sfociate addirittura in un bacio.

Questo evento ha scatenato i gossip, sta di fatto che molte persone hanno cominciato ad insinuare che si sia trattato solo di una trovata per generare sgomento. L’influencer Deianira, inoltre, ha diffuso la voce secondo i due potrebbero essersi messi d’accordo. A intervenire sulla vicenda, però, ci ha pensato Luca, fratello di Gianmarco.

Le accuse di complotto su Valeria Marini e Gianmarco Onestini

Tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini si è venuta a creare una bella intesa a Supervivientes. In molti credevano che ci fosse stato anche un bacio. La questione è stata trattata anche in diversi programmi televisivi, quali ad esempio Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. Nelle ultime ore, però, ci sono stati degli sviluppi. L’influencer Deianira ha riportato alcune segnalazioni secondo cui pare che i due protagonisti del reality show spagnolo si siano messi d’accordo.

Il presunto bacio che si sarebbero scambiati non sarebbe altro che una trovata per riuscire a far parlare di sé e restare nel programma il più a lungo possibile. I sostenitori di questa ipotesi sono davvero moltissimi. Tuttavia, dopo la diffusione di tali rumors, il fratello di Gianmarco ha sentito la necessità di intervenire. Quest’ultimo ci ha tenuto a fare una precisazione che ha lasciato senza parole. (Continua dopo le foto)

Lo sfogo di Luca

Luca Onestini, infatti, ha voluto precisare che suo fratello Gianmarco e Valeria Marini non si siano assolutamente mai baciati. L’ex tronista di Uomini e Donne ha puntualizzato che non ci sarebbe nulla di male se questo fosse accaduto, malgrado la differenza d’età, tuttavia, non si è verificato. Il giovane ha ammesso di essere rimasto basito di quanto la notizia abbia fatto il giro del web.

Ad ogni modo, a lasciarlo maggiormente di stucco è stato il fatto che questa presunta fake-news sia giunta anche in tv. L’accusa di Onestini, infatti, è andata implicitamente proprio a Barbara D’Urso, la quale si sarebbe prima dovuta informare con certezza sulla veridicità della questione prima di mettere in giro queste finte voci. A quanto pare, dunque, tra Gianmarco e Valeria c’è solo un’amicizia.