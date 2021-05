Isola dei Famosi, Gilles Rocca criticato: “Banale, non ci sta più con la testa…”

Rosy Dilettuso critica Gilles Rocca

L’atteggiamento assunto da Gilles Rocca in occasione della puntata de L’Isola dei famosi 15 in onda lunedì scorso ha fatto storcere il naso a parecchi telespettatori. Durante la diretta, infatti, il vincitore di Ballando con le Stelle si è rifiutato di fare una prova in apnea con la soubrette sarda Francesca Lodo per rispetto della sua fidanzata Miriam Galanti.

Tra coloro che hanno criticato l’attore anche Rosy Dilettuso, una delle ex de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Infatti, durante un nuovo appuntamento del format Free Isola guidato da Matteo Bortone e da Jessica Bucci sulla pagina IG di Radio Smeraldo. Durante il suo intervento la ragazza ha aspramente criticato l’atteggiamento del produttore, dicendo: “E’ stato veramente banale mi dispiace”.

L’attore romano nel mirino dell’ex Pupa

Da qualche giorno sulla pagina Instagram di Radio Smeraldo su Instagram si sta parlando della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Gli ospiti di questa settimana sono stati l’ex naufrago Luca Vismara e Rosy Dilettuso, una ex protagonista de La Pupa e il Secchione e Viceversa. E proprio quest’ultima ha detto la sua su Gilles Rocca, per il fatto che da tempo dice di voler tornare in Italia. “Abbiamo capito che non ci sta più con la testa. Ma cosa pensavano di fare una vacanza? Oppure un programma di sopravvivenza?”, ha asserito la ragazza.

A quel punto il conduttore del format ha domandato alla soubrette cosa pensa della scelta dell’attore romano di non fare la prova in apnea con Francesca Lodo, che prevedeva un bacio in cambio di una amatriciana. La ragazza ha fatto capire che lei si sarebbe comportata in maniera differente: “Cosa significa faccio l’attore, se devo baciare in una fiction non c’è problema. Penso che le cose le dovresti vivere al momento. Con la fame, la rabbia e l’incazzatura avrei mangiato lui“.

L’ex Pupa Rosy Dilettuso si ricrede in negativo su Gilles Rocca

Inoltre, l’ex Pupa Rosy Dilettuso parlando con i due conduttori del format ha mostrato tutto il suo disappunto per l’atteggiamento di Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021. “Quando hai fame non hai una resistenza di contare fino a dieci. Poteva fare questa prova che non gli costava proprio nulla”, ha detto la ragazza a Radio Smeraldo.

In conclusione, l’ex protagonista de La Pupa e il Secchione e Viceversa ha detto anche di essersi ricreduta in negativo sull’attore romano che a detta di Daniela Martani farebbe un bel gesto abbandonando il gioco: “Inizialmente mi piaceva adesso non lo so”.