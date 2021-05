Mediaset porta bene a Tommaso Zorzi che si regala una casa extra lusso a Milano (FOTO)

Momento d’oro per Tommaso Zorzi

Dopo la vittoria della quinta edizione del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi sta vivendo un periodo professionale abbastanza florido. Infatti, il rampollo meneghino al momento è un opinionista de L’Isola dei Famosi 2021, ma anche conduttore de Il Punto Z su Mediaset Extra Infinity e tutte le sere su Italia 1.

Inoltre, è ospite fisso del Maurizio Costanzo Show e prossimamente sarà al timone di un nuovo programma nella seconda rete del Biscione. Senza ombra di dubbio il 26enne e uno tra i personaggi più in vista nell’ultima stagione televisiva e per questo motivo ha voluto modificare qualcos’altro della sua vita. Qualche mattina fa sul suo account Instagram ha mostrato alcune immagini del nuovo appartamento in cui sta per trasferirsi. Oltre alla bellezza e il lusso dell’immobile, è la zona in cui la casa si trova, ossia di fronte a Porta Venezia, un area molto centrale di Milano.

Il rampollo meneghino si trasferisce a Porta Venezia

Attraverso delle Stories su Instagram, Tommaso Zorzi ai suoi 1,8 milioni di follower ha fatto sapere: “Mi stanno per dare le cose di casa nuova. Volete vederla?”. Ovviamente il rampollo meneghino è apparso molto emozionato e con lui oltre al suo neo fidanzato era presente anche la madre.

“Sono uscito di casa, sono emozionatissimo, sto andando a casa nuova e ora ve la mostro. Ancora non ci sono ancora mobili”, ha asserito l’opinionista della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi.

Tommaso Zorzi mostra il suo nuovo appartamento

Nelle Stories in questione Tommaso Zorzi ha fatto vedere l’affaccio importante. Infatti, aprendo una delle finestre presenti nell’appartamento per trovarsi di fronte alla piazza di Porta Venezia di Milano. Il trilocale è composto da un doppio salone e una corte, stanze impreziosite da una grande luminosità.

Spazio poi ad una cucina, una camera da letto e un bagno. Ma il rampollo meneghino ha una stanza preferita. Si tratta dell’ingresso alla camera, decorato con una libreria a parete molto estrosa. Sempre sul suo seguitissimo Instagram, l’influencer 26enne ha inquadrato una Tequila, che servirà ad inaugurare un nuovo inizio di vita. Ecco una foto che in pochissimo tempo è diventata virale sui social network: