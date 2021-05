Eros Ramazzotti senza freni su Michelle Hunziker: “Però a letto non rideva. Eh no, lì non rideva”

Eros Ramazzotti ospite a Felicissima Sera

Venerdì sera su Canale 5 è andata in onda la terza ed ultima puntata di Felicissima Sera. In quell’occasione Pio e Amedeo hanno avuto modo di duettare con Eros Ramazzotti ma anche di fargli una lunga e divertente intervista.

Ovviamente non potevano mancare i riferimento a Michelle Hunziker, sua ex moglie e madre della sua primogenita Aurora. Il cantante romano ad un certo punto ha fatto delle battute, forse fuori luogo, sulla moglie di Tomaso Trussardi. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Pio e Amedeo provocano il cantante sull’ex moglie

A Felicissima Sera, i due conduttori Pio e Amedeo hanno stuzzicato a lungo Eros Ramazzotti sulla sua ex Michelle Hunziker, parlando in particolare della famosissima pubblicità del marchio Roberta, dove mostrava il suo perfetto lato B e dove ha avuto inizio la carriera artistica della conduttrice di Striscia la Notizia. “Non sai che facevo io, guarda ho i calli”, ha asserito Amedeo con un tono provocatorio.

Ovviamente il comico si riferiva allo spot pubblicitario del marchio Roberta. “Sì bello, anche adesso è in forma, mi sembra che stia bene”, ha commentato il padre di Aurora Ramazzotti, cercando di mantenere un certo decoro rispetto ai padroni di casa. A quel punto Pio ha provato in tutti i modi a metterlo in imbarazzo dicendo: “Ti devo fare una domanda su Michelle Hunziker”. L’artista di ‘Adesso tu’ ha replicato così: “Perché finora cosa hai fatto?”.

Erosa Ramazzotti e la battuta su Michelle Hunziker

Sempre a Felicissima Sera, Pio rivolgendosi ad Eros Ramazzotti ha detto: “É una cosa che si chiede tutta Italia: ma perché Michelle ride sempre? Sempre!”. A quel punto il cantante romano, anche se nessuno se lo aspettava ha risposto in questo modo: “Mi stai mettendo in difficoltà, non lo so perché non lo chiedi a lei”. Subito dopo, però, Eros ha fatto uno scivolone imperdonabile: “Però a letto non rideva. Eh no, lì non rideva”.

Infine, tornando seri i due comici Pio e Amedeo al pubblico in studio e quello a casa hanno fatto il seguente annuncio sull’ex marito di Michelle Hunziker: “Eros non voleva che lo dicessimo, ma invece è giusto farlo: ha devoluto l’intero cachet di stasera ai lavoratori dello spettacolo. Un gran gesto di solidarietà”.