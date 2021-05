Isola dei Famosi, Isolde Kostner ruba da mangiare ma Cerioli se ne accorge: “Non sono un cane!”

Ascolti bassi e liti a L’Isola dei Famosi 2021

Non è un momento florido per la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Infatti, dopo una partenza sprint il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi sta perdendo ascolti, soprattutto nella puntata in onda il giovedì perché è in differita. In occasione dell’appuntamento del 29 aprile 202i davanti al teleschermo c’erano solamente 2.8 milioni di telespettatori pari al 16.5% di share.

Inoltre tra i naufraghi si sono alzati i toni. Protagonisti di una nuova discussione in spiaggia Isolde Kostner e Andrea Cerioli. L’ex tronista di Uomini e Donne ha sorpreso l’ex sciatrice alpinista italiana a rubare del cibo. Per questo motivo la lite tra i due è stata inevitabile. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Lite tra l’ex tronista e la campionessa di sci per un cactus

A causa di una divisione delle squadre, avvenuta una settimana fa per volere della produzione de L’Isola dei Famosi 15, Isolde Kostner ha dovuto abbandonare il gruppo in cui si trovava inizialmente, ovvero quello dei Primitivi. Anche Andrea Cerioli ha dovuto fare la stessa cosa ma prima di trasferirsi ha portato con sé i cactus che aveva raccolto.

“Posso dirti cosa penso veramente? Se vuoi prenderti quei cactus, prenditeli“, ha sbottato il fidanzato di Arianna Cirrincione. La naufraga non è rimasta a guardare replicando in questo modo: “Io sono arrivata lì senza riso, senza cactus, me li sarei portati tutti”.

Andrea Cerioli e Isolde Kostner chiariscono dopo la forte discussione

Ma la discussione tra i due naufraghi de L’Isola dei Famosi non è terminati lì. Infatti, Isolde Kostner ha deciso di restituirgliene due ma lo ha fatto lanciandoglieli. “Non mi tirare le cose come i cani, perché non sono un cane“, ha affermato l’ex tronista di Uomini e Donne visibilmente irritato.

Per fortuna dopo un po’ è arrivato il chiarimento: “Mi ha dato fastidio che come prima cosa hai pensato alla legna e ai cactus. Sono sensibile per alcune cose. Comunque prenditeli, è anche giusto, vi siete fatti un mazzo tanto tu e Roberto”, ha detto Andrea Cerioli. Mentre la campionessa di sci ha concluso: “Hai ragione, mi dispiace”. Una tregua che durerà a lungo? Staremo a vedere.