Isola, proposta choc a Mediaset per risollevare gli ascolti? “Mandiamo lui in Honduras”

Gli ascolti de L’Isola dei Famosi 2021 cadono a picco

In una recente intervista a Il Punto Z Iva Zanicchi ha fatto una proposta alla produzione de L’Isola dei Famosi 15. “Tommaso Zorzi naufrago”, ha asserito l’opinionista del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Infatti, dopo le prime puntate nella media, ovvero uguali al GF Vip 5, da qualche settimana il programma è un po’ in crisi di ascolti, nonostante lo sbarco in Honduras di nuovi naufraghi, tra cui Ignazio Moser.

Il pubblico, però, non sembra prestare molta attenzione alle dinamiche che si sono create all’interno del gioco e di conseguenza i dati Auditel risultano poco esaltati. Cosa farà la rete?

La proposta di Iva Zanicchi alla produzione dell’Isola

Chi segue la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sa perfettamente che Iva Zanicchi è una delle opinioniste del reality show di Canale 5 insieme ad Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. L’Aquila di Ligonchio, che recentemente ha criticato tutti i naufraghi dandogli delle cippe, avrebbe la soluzione per risolvere il problema ascolti.

In pratica l’80enne vorrebbe che il rampollo meneghino si recasse in Honduras, almeno come guest star. La proposta è arrivata durante Il punto Z, il format condotto dal 26enne milanese ed ex vincitore del Grande Fratello Vip 5 sul portale web Mediaset Play Infinity. L’influencer, infatti, sembra essere molto apprezzato dai telespettatori e in particolare dal popolo del web, soprattutto dopo la partecipazione al programma condotto da Alfonso Signorini.

Tommaso Zorzi sarebbe disposto ad andare in Honduras come guest star

Secondo Iva Zanicchi, infatti, l’approdo di Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi 2021, anche se per un periodo di tempo limitato, potrebbe aiutare a far risalire gli ascolti che stanno colando a picco. Lo stesso rampollo meneghino, tra l’altro, sembra essere d’accordo con la proposta della collega. Il 26enne milanese, in più, ha detto di essere felice per l’ingresso nel reality show di Canale 5 del suo amico Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez.

“Adesso arriverà anche il mio amico Ignazio Moser, quindi con un amico lì… Si potrebbe fare”, ha affermato il giovane che di recente si è fidanzato e ha trovato casa nella centralissima Piazza Venezia a Milano. Cosa faranno gli autori? Daranno retta alla cantante emiliana?