Anticipazioni Uomini e Donne: Maria De Filippi furiosa con Armando, Gemma chiude con Aldo

Nuova registrazione di Uomini e Donne

Uomini e Donne sta giungendo alle battute finali, infatti agli inizi di giugno terminerà la 25esima edizione. Al momento non ci sono state ancora le scelte dei tre tronisti ma proseguono le frequentazioni dei protagonisti del Trono over. Sabato e domenica si sono registrate le nuove puntate e le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News svelano che in studio c’è stato il ritorno di Armano Incarnato.

Quest’ultimo dopo settimane d’assenza ha subìto la rabbia della padrona di casa Maria De Filippi, mentre Gemma Galgani è tornata nuovamente single. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nello studio 6 del centro Elios di Roma.

Incarnato vuole nascondere di aver baciato Patty

Gli spoiler della nova registrazione di Uomini e Donne svelano che in studio sono entrate le tre dame con le quali Armando Incarnato si stava frequentando prima allontanarsi dal programma per motivi professionali. Tra queste c’è Patty, che confida a tutti i presenti di essersi vista con il napoletano in hotel e che tra i due c’è stato un bacio appassionato ma non si è andati oltre.

La donna, però, ha detto anche che in quel momento molto dolce il cavaliere le ha domandato cosa avesse detto alla redazione di U&D. A quel punto lei lo ha informato di aver detto la verità su quanto è successo tra di loro. L’imprenditore l’avrebbe intimidita, invitandola a dire una bugia. In poche parole avrebbe detto alla dama di non parlare del bacio, così da non rovinargli la piazza con le altre due signore che sta conoscendo.

Maria De filippi furiosa con Armando, Gemma di nuovo single

Le anticipazioni di Uomini e Donne dicono che Armando in studio negherà di aver baciato Patty. In più, il cavaliere napoletano ha gridato trattando male la dama dicendole di non prendersi troppa confidenza nei suoi confronti. A quel punto è intervenuta Maria de Filippi che ha letteralmente perso le staffe contro il partenopeo.

La conduttrice dirà di credere alla signora perché lui in passato ha già fatto cose del genere. Dopo un po’ il diretto interessato ammetterà tutto. Inoltre, in studio il cavaliere Aldo chiuderà definitivamente con Gemma Galgani che è tornata ancora una volta single.