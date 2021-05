Oroscopo 3 maggio 2021: Leone meno irruenti, Pesci più diffidenti

Le previsioni dell’oroscopo del 3 maggio 2021 denotano una giornata molto intensa per alcuni segni. I Leone devono cercare di essere meno irruenti, mentre i Pesci devo o essere più diffidenti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno vivranno una settimana molto intensa sotto più punti di vista. La cosa importante è non distogliere mai l’attenzione dalle cose importanti. Fate una classifica delle vostre priorità in modo da non tralasciare nulla

Toro. Non trascurate i piccoli dettagli, prestate attenzione alle persone a cui tenete altrimenti potreste rischiare di pentirvi un domani. L’amore procede a gonfie vele per quanto riguarda le relazioni stabili, quelle appena nate invece potrebbero subire un contraccolpo inaspettato. Siate propensi al dialogo.

Gemelli. Momento decisivo per quanto riguarda alcuni di voi. In capo professionale vi aspettano delle sfide, pertanto, è opportuno farsi trovare pronti. Non tralasciate i dettagli e siate più attenti. In amore, invece, il desiderio di vivere una storia intensa potrebbe essere molto forte in questo periodo.

Cancro. L’oroscopo del giorno 3 maggio 2021 vi esorta a fare un po’ di chiarezza tra i sentimenti. I rapporti in crisi potrebbero vivere una piccola battuta d’arresto. In campo professionale, invece, il periodo estivo è sicuramente più proficuo per molti di voi, approfittatene.

Leone. Non siate troppo irruenti, nella vita è opportuno mantenere un equilibrio, pertanto, è meglio non eccedere. Talvolta tendete a giudicare precariamente delle persone, evitate di farlo, specie in questo periodo. Le stelle sono dalla vostra parte, ma non sfidare le troppo.

Vergine. Buon momento per le coppie per cimentarsi in nuove avventure ed esperienze di vita. Bisogna ravvivare i rapporti e renderlo sempre piccanti. In campo professionale, invece, non scoraggiatevi dinanzi qualche piccolo fallimento.

Previsioni 3 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Un nuovo incontro all’orizzonte. Cercate di avere gli occhi ben aperti e di esser propensi a cimentarvi in nuove conoscenze. Per quanto riguarda le coppie stabili, invece, è opportuno non essere troppo petulanti. In campo professionale ci vuole ingegno e un pizzico di fortuna per andare avanti.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 3 maggio 2021 denotano una giornata particolarmente impegnativa per i nati sotto questo segno. Questa è una settimana parecchio intensa, pertanto, è opportuno fare una tabella di marcia prima di procedere. In amore si vivrà un momento di rilassamento.

Sagittario. Buone opportunità in campo lavorativo. Si stanno gradualmente aprendo delle porte anche per coloro i quali sono in attesa di un impiego. L’amore promette bene, ma è meglio non essere troppo pesanti. Nella vita bisogna saper vivere anche alla giornata.

Capricorno. Piccoli dissensi sul lavoro potrebbero compromettere il vostro stato d’animo. Cercate di mettere da parte l’orgoglio con una persona cara. In amore non vince chi fugge, ma chi lotta e.chi amo davvero.

Acquario. Dopo aver passato qualche giorno un pot triste, a partire da oggi potrete guardare con ottimismo al futuro. Buono il momento per fare nuovi incontri e per cominciare qualche progetto lavorativo innovativo. Meglio essere attenti e non sottovalutare i pro e i contro.

Pesci. Non fidatevi di tutti. Cercate di fare una selezione tra le persone che valgono davvero e quelle che potrebbero tranquillamente essere escluse dalla propria cerchia di amici. In campo professionale potrebbe nascere qualche piccolo disguido.