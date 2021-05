Isola dei Famosi, la pesante minaccia a Miryea Stabile: “Per me non esiste più”

Tensione a L’Isola dei Famosi 2021: il motivo

Negli ultimi giorni a L’Isola dei Famosi 15 la tensione è al massimo e gran parte dei naufraghi che fanno parte del gruppo dei primitivi hanno attaccato aspramente Miryea Stabile. L’ex Pupa, infatti, è stata accusata di averli messi in difficoltà durante la diretta di giovedì con Ilary Blasi.

Infatti, nel corso del 13esimo appuntamento l’opinionista Tommaso Zorzi era sbottato contro il gruppo di essersi messi d’accordo per far andare Gilles Rocca in nomination perché vuole assolutamente ritornare in Italia e riabbracciare la sua compagna di vita. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo recentemente.

L’iniziativa di Miryea Stabile scatena la rabbia del gruppo dei Primitivi

E mentre l’ex ballerina Angela Melillo aveva ribadito di no, Miryea Stabile in diretta su Canale 5 ha affermato di aver ricevuto una richiesta da parte di Gilles Rocca, stanco e col grande desiderio di porre fine la sua presenza in Honduras. La scelta della vincitrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa di rivelare quanto successo alla conduttrice ha provocato una feroce reazione del gruppo dei Primitivi che si è sfogato contro la giovane.

Di ritorno a Playa Cochinos, poco dopo il live, l’ex ballerina del Bagaglino è scoppiata a piangere. “Ma sono lacrime di gioia?”, ha detto l’ex Pupa in modo ingenuo, scatenando la reazione degli altri compagni d’avventura.

Gilles Rocca e gli altri naufraghi contro Miryea Stabile

“Ci hai fatto passare per delle bugiarde, come se ogni volta per le nomination ci mettessimo d’accordo”, ha tuonato l’ex Letterina di Passaparola Francesca Lodo. Nella forte discussione si è intromessa anche Valentina Persia: “Ha fatto la tattica, ma l’ha fatta sporca. Quanto mi rode…”. Ad accusare Miryea Stabile il principale soggetto della lite, ovvero Gilles Rocca: “Sei bugiarda, posso chiederti di non rivolgermi mai più la parola fino a quando starò qua, spero poco?”.

Infine il regista e attore capitolino ha detto in confessionale: “Per me Miryea non esiste più, dietro la sua finta ingenuità si nasconde un’abile stratega”. A prendere le difese della giovane ci hanno pensato gli Arrivisti, l’altro gruppo di naufraghi. “Perché mai dovrebbe inventarsi una frase simile?”, ha detto lo Youtuber Awed. Mentre Matteo Diamante ha aggiunto: “La verità è palese, come possono continuare ad andare contro di lei?”.