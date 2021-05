Isola dei Famosi, Giulia Salemi contro la produzione: “Si vedeva palesemente” (FOTO)

La prova ricompensa che prevedeva dei messaggi dai propri cari

Giovedì sera, su Canale 5 è andato in onda il 13esimo appuntamento de L’Isola dei Famosi 2021. Una puntata davvero ricca di tensione e di colpi di scena, dove è accaduto di tutto e di più. davvero di tutto. Durante la serata non potevano mancare le prove di resistenza in cambio di una sostanziosa ricompensa.

In quel caso a sfidarsi sono stati Andrea Cerioli e Matteo Diamante, leader de Primitivi e degli Arrivisti. Nella prova in questione l’ex tronista e l’ex Pupo dovevano impugnare un manubrio con un sacco, dal peso proporzionato al loro peso corporeo. Ovviamente i due naufraghi dovevano tenere le braccia tese in avanti. In questo caso, però, in cambio non c’era qualcosa da mangiare.

La prova viene vinta da Andrea Cerioli, Matteo Diamante perde

Infatti, la ricompensa della prova che ha visto protagonisti Andrea Cerioli e Matteo Diamante consisteva per tutta la squadra vincente, dei bigliettini all’interno di bottigliette con dei messaggi scritti dai propri cari.

A trionfare è stato il compagno di Arianna Cirricinione e, quindi, solo i Primitivi hanno potuto avere i loro biglietti. Ma, dallo studio, un’ospite ha notato qualcosa di strano durante la prova. Stiamo parlando di Giulia Salemi, che era in studio per sostenere la madre Fariba Tehrani. (Continua dopo la foto)

La reazione di Giulia Salemi alla prova de L’Isola dei Famosi 15

Andrea Cerioli ha vinto la sfida in questione contro l’ex Pupo Matteo Diamante. A quel punto i Primitivi, non hanno potuto ricevere i biglietti contenenti i messaggi da parte dei propri cari. Di conseguenza anche Fariba Tehrani, alla quale la figlia Giulia Salemi le aveva scritto una lettera. E proprio la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, ospite nello studio de L’Isola dei Famosi 15, ha voluto dire qualcosa al termine della prova.

“Però il sacco era molto più pesante quello di Matteo, era palese. Si vedeva palesemente, però non facciamo polemica!”, ha asserito l’influencer italo-persiana. Un commento che non è passato inosservato al popolo del web e ai telespettatori alla quale hanno ribadito ancora una volta che il peso dei sacchi era proporzionato al peso dei naufraghi.