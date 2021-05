Uomini e Donne, anticipazioni del 3 maggio: Samantha vicina alla scelta?

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Riparte una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne. Infatti, dopo il weekend, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 assisteremo ad ennesimo appuntamento dove si parlerà del Trono classico e over. Gli spoiler forniti dal portale Il Vicolo del News, dicono che si parlerà inizialmente di Samantha.

La scorsa settimana l’episodio si è chiuso con la padrona di casa Maria De Filippi che ha chiamato la tronista a centro studio per informare a tutti come sta proseguendo il suo trono. Oltre che discutere della ragazza che si divide tra due corteggiatori, i telespettatori assisteranno anche a quello che è successo dietro le quinte tra Carolina e Giacomo. ma andiamo a vedere nel dettaglio a cosa assisteremo dopo la soap opera iberica Una Vita.

Trono classico: il percorso di Samantha

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne svelano che si parlerà a òungo di Samantha. Quest’ultima da diverse settimane si sta conoscendo con due silo corteggiatori, ovvero Alessio e Bohdan, con il secondo recentemente si è scambiata un bacio. Con il primo, invece, ci sono stati delle discussioni e problemi, i quali verranno affrontati anche oggi pomeriggio. La ragazza, infatti, ha deciso di vedere il suo spasimante per parlare di quanto accaduto, con lo scopo di chiarire una volta e per tutte.

Bohdan, invece, non sarà per niente entusiasta del riavvicinamento tra la tronista e il suo rivale in amore. Per questo motivo il giovane avrà un duro darà sfogo. Samantha, quindi, si troverà tra l’incudine e il martello non sapendo che decisione prendere. Nel frattempo, la conduttrice pavese chiederà alla regia di mostrare cosa sta accadendo dietro le quinte, posto in cui sono andati Carolina e Giacomo nella scorso appuntamento del Trono classico. La ragazza si è irritata per la vicinanza del Czerzy nei confronti di Martina.

Il trono di Giacomo Czerzy

La scorsa puntata infatti, il tronista ha seguito Martina dietro le quinte dello studio di Uomini e Donne. Mentre oggi pomeriggio i telespettatori di Canale 5 assisteranno a cosa è accaduto tra Giacomo e la giovane.

A quanto pare, Martina non accetterà la scelta del Czerzy di lasciarla da sola in studio, dopo aver passato un’esterna meravigliosa insieme. Oltre al classico in studio si parlerà anche degli altri protagonisti del parterre senior. La padrona di casa Maria De Filippi chiamerà dame e cavalieri al centro per parlare delle loro frequentazioni.