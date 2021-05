Tommaso Zorzi scatena una polemica, poi la decisione: “Fa male, mi prendo una pausa” (VIDEO)

Tommaso Zorzi scatena una polemica

Qualche ora fa Tommaso Zorzi attraverso il suo account Twitter ha scatenato una vera e propria una polemica senza volerlo. Tutto è scaturito quando il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha scritto sul social: “Io comunque ragazza di Cologno”, in supporto a Fedez.

Ricordiamo, infatti, che in occasione del concerto del 1° Maggio aveva accusato Rai Tre di aver cercato di censurarlo. Un tweet ha sollevato un polverone perché proprio a Cologno Monzese, la sera prima, i due comici pugliesi Pio e Amedeo a Felicissima Sera avevano rivendicato il diritto di chiamare un omosessuale “fr**o” se fatto con ironia. (Continua dopo il video)

Un grande. Io comunque ragazza di Cologno. https://t.co/aeDHaQBEgx — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) May 1, 2021

Il rampollo meneghino si prende una pausa

Come accennato prima, nelle ultime ore Tommaso Zorzi ha causato una grossa polemica a sua insaputa. Il rampollo meneghino attraverso il suo profilo personale Twitter ha commentato cercando di placare gli animi degli utenti web.

“Breve chiarimento poi mi prendo uno pausa perché sta diventando tutto troppo tossico. Come ha detto Fedez, un’artista DEVE poter salire su un palco senza essere censurato. Anche se non sei d’accordo con il contenuto. Come hanno fatto Pio e Amedeo. Non sono d’accordo con il loro discorso ma hanno avuto la possibilità di farlo perché è giusto così. Il punto è questo. Da un episodio come quello di venerdì sera ne può uscire una polemica che può portare a qualcosa di costruttivo. Affinché le cose cambino. Ma il cambiamento non si innesca se non si ha la possibilità di esprimersi. Anche quando non siete d’accordo. A presto, Tommy”, ha detto l’influencer milanese.

Tommaso Zorzi si sfoga su Twitter

Ma lo sfogo di Tommaso Zorzi su Twitter non è finito qui. Quest’ultimo ha ricordato che mercoledì ha fatto delle Stories su Instagram dicendo esattamente quello che poi qualche giorno dopo ha detto Fedez su Rai Tre.

“Sulla Lega e l’omofobia. Con gli stessi esempi che giustamente ha citato lui su quel palco. Ultimamente, quando si tratta di me, per le persone alle quali non piaccio è una gara a chi ferisce di più. Non vi nascondo che fa male. Non vi nascondo che non è facile acquisire la consapevolezza che tutto quello che farai sarà soggetto ad uno scrutinio severissimo. Io sono sempre rimasto fedele ai miei principi, con il mio tono, ma coerente. Mi dispiace non poterla vivere con maggiore serenità. Da parte mia e da parte vostra. Forse è questione di tempo”, ha concluso l’opinionista de L’Isola dei Famosi 15