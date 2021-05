Uomini e Donne spoiler: Samantha ha fatto la sua scelta, gesto mai visto prima

Nella registrazione del 2 maggio di Uomini e Donne è avvenuta la scelta di Samantha. La ragazza aveva lasciato intendere già nelle riprese di sabato scorso di essere in procinto di compiere il grande passo.

Ebbene, poche ore fa, la dama ha preso coraggio ed ha comunicato ai due corteggiatori la sua decisione. La scelta è ricaduta su Alessio, il quale le ha risposto di si. La cosa che ha lasciato tutti di stucco, però, è stato il modo in cui ha comunicato a Bohdan di non essere lui il predestinato.

Le esterne di Samantha con i suoi corteggiatori

Gli spoiler della registrazione del 2 maggio 2021 di Uomini e Donne rivelano che Samantha ha fatto la scelta. La tronista ha deciso di punto in bianco, di fare questa comunicazione. A schiarirle le idee sono state soprattutto le ultime esterne. La fanciulla, infatti, è entrata in studio molto nervosa ed ha spiegato di essere in procinto di compiere il grande passo. Maria, allora, ha mostrato a tutti i presenti le ultime esterne. Quella con Alessio è andata molto bene, mentre con Bohdan c’è stato qualche disguido.

In particolare, quest’ultimo ha detto di non aver apprezzato le attenzioni che la tronista ha dedicato al suo rivale, specie durante le precedenti puntate. I due si sono lasciati un po’ freddi e, successivamente, il ragazzo ha deciso di andare nuovamente da lei per parlarle. In tale occasione le ha comunicato di voler andar via in quanto ritiene che lei non sia presa da lui. La dama ha provato a fargli cambiare idea, ma è stato alquanto difficile.

Scelta atipica a Uomini e Donne

Al momento fatidico, poi, Samantha ha fatto entrare in studio prima Alessio, la sua scelta, cosa che solitamente non accade a Uomini e Donne. Il ragazzo, infatti, l’ha guardata in modo sospetto per tutto il tempo, fino a quando la tronista non gli ha svelato la verità. Lui, senza neppure rispondere verbalmente, si è alzato e l’ha abbracciata. Così sono caduti i petali ed è partita la canzone di Sangiovanni “Tutta la notte”.

Samantha ha deciso di far rimanere in studio il suo nuovo fidanzato mentre avrebbe fatto la comunicazione alla non scelta. La dama ha detto di voler agire così in quanto convinta che il ragazzo non sarebbe rimasto affatto male in quanto non interessato a lei. In effetti, quando il giovane è entrato, ha ascoltato la tronista e nel giro di pochissimi minuti e andato via senza battere ciglio.