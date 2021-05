Samantha De Grenet avvisa Antonella Elia: “Se mi rovina un lavoro la denuncio e la porto in tribunale”

Samantha De Grenet ha denunciato Antonella Elia?

E’ palese che Antonella Elia e Samantha De Grenet non si sopportino, soprattutto dopo quanto accaduto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Le due soubrette, infatti, hanno avuto un acceso scontro verbale nel Cucurio e l’opinionista del reality show di Canale 5 ha continuato ad attaccare l’ex gieffina anche una volta finito la trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

In una recente intervista, un giornalista del magazine Nuovo ha domandato alla De Grenet se per caso ha intenzione di denunciare la collega e lei. A quel punto la diretta interessata ha risposto così: “Per adesso no. Agirò per vie legali se lei continuerà a offendermi o se mi creerà dei problemi lavorativi“. Tuttavia, c’è da sottolineare che molti portali web hanno scritto degli articoli con il seguente titolo: “La De Grenet trascina in tribunale Antonella Elia“. Dove sta la verità?

L’ex gieffina ospite nel salotto di Barbara D’Urso

Ospite nell’ultima puntata di Domenica Live, Samantha De Grenet parlando con la padrona di casa Barbara D’Urso ha cercato in tutti i modi di fare chiarezza su tale vicenda. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha ribadito di non aver querelato Antonella Elia.

Tuttavia, la soubrette romana ha anche aggiunto che potrebbe farlo se l’ex ragazza di Non è la Rai ed opinionista del reality show di Signorini dovesse continuare ad attaccarla o le rovinasse un’occasione professionale.

Le dichiarazioni di Samantha De Grenet su Antonella Elia

Nello studio di Domenica Live, Samantha De Grenet ha voluto chiarire una volta e per tutte la vicenda Antonella Elia. E se i siti internet dicono che lei l’abbia denunciata, la diretta interessata da Barbara D’Urso ha detto ben altro.

“Barbara tu ti ricordi l’ultima volta che sono venuta da te e abbiamo parlato di Antonella. Ho detto che non mi piace parlare e non amo fare confronti. La stessa cosa ho detto nei vari settimanali. Mi hanno chiesto ‘la denuncerai?’. Ho detto ‘assolutamente no, non ho intenzione di portarla in tribunale. Se dovessi cambiare idea, se mi dovesse rovinare qualche lavoro potrei cambiare idea’. E invece il titolo del giornale ‘La De Grenet ‘Antonella Elia ti porto in tribunale’. Questo è travisare“, ha riferito l’ex gieffina.