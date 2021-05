Isola dei Famosi, Andrea Cerioli criticato da un noto giornalista: “È un cappone”

Il percorso di Andrea a L’Isola dei Famosi 2021

Chi segue la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sin dall’inizio sa perfettamente ce l’avvio di Andrea Cerioli in Honduras è stato un po’ sottotono. Dopo la scossa da parte della compagna Arianna Cirrincione, l’ex tronista di Uomini e Donne si è ripreso alla grande.

Tra discussioni, anche con la compagna di gruppo Valentina Persia, sfide conquistate e dinamiche create, il ragazzo emiliano si dà molto da fare a Playa Cochinos. Eppure l’ex concorrente del Grande Fratello ha ricevuto la feroce critica da parte di un noto giornalista ed opinionista televisivo. Si tratta di Roberto Alessi che sulla sua rivista Novella 2000 ha definito Ceriolone “un cappone”.

Roberto Alessi dà del cappone a Cerioli

Attraverso una sua rubrica sul magazine Novella 2000, Roberto Alessi ha espresso il suo giudizio su Andrea Cerioli, naufrago della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi che è entrato già a gioco iniziato.

“A L’Isola dei Famosi l’avevano presentato come maschio alfa dominante, per adesso più che altro è un cappone un filo litigioso. Diciamo la verità, la fame non aiuta e lui pare proprio che non ce la faccia a resistere. Però su una cosa devo dar ragione ad Andrea Cerioli. Sono d’accordo con lui quando dice che non si può morire di fame in Tv…E un concetto ‘indigeribile’”, ha fatto sapere l’opinionista dei programmi di Barbara D’Urso.

Arianna Cirrincione sul fidanzato Andrea Cerioli

Ovviamente le parole di Roberto Alessi su Andrea Cerioli hanno fatto storcere il naso alla fidanzata del naufrago, Arianna Cirrincione. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha replicato a chi accusa il suo compagno di non fare nulla sull’Isola. Dalle pagine di Uomini e Donne Magazine la ragazza ha difeso l’uomo che ama. La ragazza ha detto che Andrea è intraprendente, propositivo, è uno che dice sempre le cose in faccia senza nascondersi.

Nelle vesti di naufrago si è già dimostrato dritto, lineare, forse a volte anche un po’ brusco, ma fa parte del suo carattere dire le cose senza troppi giri di parole. “Un reality per me? No, non rientra nei miei piani. Quando uscirà voglio stare con lui, non posso dire di volerlo portare al mare con me, perché credo che stavolta non gradirebbe, però vorrei passare qualche giorno insieme a lui in totale relax. Non vedo l’ora di riabbracciarlo e di tornare a vivere la nostra quotidianità insieme”, ha concluso la giovane.