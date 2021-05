Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati, lui annuncia anche il motivo: “È finita”

Lucas Peracchi annuncia di essersi lasciato con Mercedesz Henger

Chi segue i format di Barbara D’Urso negli ultimi tempi avrà notato la presenza di Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. Infatti, l’ex tronista e la figlia di Eva Henger per lungo tempo sono stati al centro del gossip. Ad esempio i due ragazzi si sono recati più volte nello studio di Pomeriggio Cinque quando la loro relazione sentimentale è iniziata circa un anno fa.

Ma ora è arrivato l’annuncio che la modella e il personal trainer si sono lasciati. Quest’ultimo, infatti, che non era ben visto dalla suocera, nelle ultime ore ha condiviso una Storia sul suo account Instagram dove ha rotto il silenzio annunciando: “È finita”. A differenza sua l’influencer ad oggi non ha scritto nulla sui social.

Le ragioni della seperazione

Ma non è finita qui, infatti, Lucas Peracchi dopo aver annunciato a tutti i suoi follower di essersi lasciato con Mercedesz Henger ha anche spiegato meglio le ragioni della loro separazione. Una dichiarazione avvenuta dopo che tantissimi seguaci hanno insistito a cosa fosse accaduto tra loro. Infatti, il sospetto che qualcosa non andasse è sorto già da un po’ di tempo visto che non si mostravano più insieme sui social.

“Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo. Tra me e Mercedesz è finita”, ha fatto sapere l’ex tronista di Uomini e Donne. Inoltre, il ragazzo ha concluso così: “Non ne voglio più parlarne, perché non mi piace parlare di queste cose”. Mentre l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi almeno per il momento ha deciso di rimanere in silenzio.

Eva Henger contraria alla relazione della figlia con Luca Peracchi

Come accennato prima, la storia d’amore tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi non era mai piaciuta alla madre della giovane influencer, Eva Henger. Quest’ultima, infatti, spesso presente nei format di Barbara D’Urso, aveva detto come non solo, secondo lei, il personal trainer non fosse adatto alla sua primogenita ma che fosse pure un ragazzo violento.

Già dallo scorso dicembre in rete girava la voce di una possibile crisi tra l’ex naufraga e l’ex tronista di Uomini e Donne, rumors che all’epoca vennero smentiti categoricamente e che ora trovano conferma nell’annuncio del Peracchi su Instagram.