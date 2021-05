Registrazione 2 maggio Uomini e Donne: Ida si trova di fronte Riccardo e Roberta, la reazione

Nella registrazione del 2 maggio di Uomini e Donne sono accaduti numerosi colpi di scena. Oltre alla già citata scelta di Samantha Curcio, c’è stato anche il ritorno di Riccardo e Roberta. Ida Platano, dunque, si è trovata dinanzi il suo ex fidanzato e la sua nuova compagna.

Anche al trono di Massimiliano sono accaduti diversi episodi degni di nota, tra cui baci appassionati e uscite furiose dallo studio. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è accaduto.

Riccardo e Roberta tornano a Uomini e Donne

I colpi di scena a Uomini e Donne non sono mancati di certo nella registrazione del 2 maggio. Le riprese sono cominciate, come sempre, dal trono over e in studio c’è stato un ritorno trionfale. Riccardo e Roberta, infatti, sono tornati per raccontare come stia procedendo la loro relazione. A rendere particolarmente imbarazzante il momento è stata la presenza di Ida Platano. La dama, infatti, si è trovata al cospetto del suo ex e della nuova compagna. La parrucchiera, però, ha provato a fare di tutto per mostrarvi indifferente alla cosa.

I due piccioncini, intanto, non hanno esitato a raccontare alcuni problemi di coppia avuti di recente, così come già annunciato nel corso di un’intervista con il magazine del programma. Su tali parole Ida avrà gongolato? Non ci resta di attendere di vedere la puntata per scoprirlo. Al trono classico, invece, oltre che la scelta di Samantha, c’è stato un certo sgomento anche al trono di Massimiliano.

Spoiler registrazione 2 maggio: bacio tra Massimiliano e Vanessa

Quest’ultimo ha dato luogo a due esterne. Quella con Eugenia è stata molto emozionante, i due hanno trascorso tutto il tempo a loro disposizione su di un tappeto. Lei gli ha fatto delle dediche e lui l’ha abbracciata forte. Gli spoiler della registrazione del 2 maggio di Uomini e Donne, poi, rivelano che il ragazzo è uscito anche con Vanessa. Lei gli ha confessato di essere innamorata di lui e successivamente, lui ha fatto spegnere le telecamere e si sono baciati.

In studio, però, il giovane ha passato tutto il tempo a parlare con Eugenia, cosa che ha infastidito molto Vanessa. Quest’ultima ha deciso di andare al suo posto e successivamente è uscita dallo studio. Il tronista, malgrado l’intenzione di spiegare ad Eugenia come stiano le cose, ha dichiarato di sentire l’esigenza di uscire anche lui per andare dall’altra corteggiatrice.