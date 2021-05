DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 5 maggio: Can promuove Leyla

Terzo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nel nuovo episodio in onda mercoledì 5 maggio 2021? Gli spoiler che giungono dalla Turchia dicono che Muzaffer manderà via di casa l’amico CeyCey.

Quest’ultimo girovagando nel quartiere verrà accolto dagli Aydin facendo storcere il naso ad Emre. Nel frattempo Leyla salverà un progetto per la Friki Harika, quindi Can le darà una promozione. Infine il fotografo e Sanem si recheranno dal signor Asim, ma troveranno la figlia.

Muzaffer caccia di casa Ceycey: quest’ultimo accolto dagli Aydin

Le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda 5 maggio 2021, svelano che il pubblico di Canale 5 assisterà ad una forte discussione tra due personaggi della soap opera turca. Stiamo parlando di Muzaffer che caccerà via di casa l’amico Ceycey.

Quest’ultimo, girando per il quartiere, sarà riconosciuto dal padre di Sanem e Leyla, che quando verrà a conoscenza di non avere un tetto sopra la testa lo inviterà a trasferirsi a casa sua. Infatti riuscirà a convincerlo in tutti i modi possibili. Il dipendente della Friki Harika, dopo aver avuto la paura di poter disturbare gli Aydin, sarà accolto in modo caloroso da Mevkibe e la sua primogenita, mentre Emre si mostrerà abbastanza perplesso. Creerà dei guai in casa?

Leyla viene promossa dal cognato Can

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che Can e Sanem erano stati interrotti da Emre e Leyla mentre si stavano scambiando un bacio. Subito dopo il fotografo e la giovane scrittrice si recheranno di corsa alla Fikri Harika. Il Divit naturalmente vorrà risolvere il problema di Arthur Capello, il regista inventato dalla cognata Leyla per sedare l’animo del signor Asim, il cliente a cui Sanem ha venduto il brevetto delle sue creme.

L’accordo prevede che l’agenzia pubblicitaria deve realizzare uno spot per lui. Di conseguenza, il Divit ringrazierà immediatamente la moglie di Emre, per merito suo l’azienda potrà iniziare a lavorare su un nuovo progetto. Addirittura la primogenita di Nihat sarà promossa come responsabile commerciale. Inoltre, i due protagonisti saliranno in macchina per recarsi a una riunione presso l’ufficio del signor Asim, ma visto che si trova fuori Turchia, dovrà essere sostituito dalla figlia.