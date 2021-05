Oroscopo 4 maggio 2021: Capricorno, indecisi, Scorpione ansiosi

Le previsioni dell’oroscopo del 4 maggio 2021 denotano una giornata un po’ intensa per gli Ariete. I Toro, invece, vivranno un momento di abbondanza, mentre gli Scorpione sono un po’ ansiosi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno vivranno dei giorni particolarmente intensi sul fronte lavoro. Se avete in cantiere un progetto molto importante, questo è il momento adatto per dargli una bella spolverata. Non arrendetevi e non perdete mai la speranza, le soddisfazioni arrivano per chi sa aspettare.

Toro. Periodo di abbondanza e fertilità. Il Sole nel segno vi invoglia a coltivare amicizie e rapporti. Questo è un periodo ottimo per la semina, pertanto, i frutti che raccoglierete in seguito saranno davvero tanti. Approfittate per risolvere qualche questione in sospeso e per darvi da fare sul lavoro.

Gemelli. Questo è un periodo proficuo per quanto riguarda l’amore. Se state pensando di chiudere una relazione logorata con il tempo, non sarebbe una cattiva idea. Meglio chiudere le questioni che non vi rendono felici e non sono in grado di donarvi la serenità che desiderate e meritate.

Cancro. Il vostro spirito competitivo e battagliero potrebbe far nascere qualche disguido in campo professionale. Secondo l’oroscopo del 4 maggio 2021 questa è una giornata da prendere con le pinze. Anche in campo affettivo potrebbero nascere dei disguidi sotto questo punto di vista.

Leone. Giornata un po’ turbolenta per voi. Non siate troppo esigenti da voi stessi e dalle persone che vi circondano, specie per quanto riguarda il lavoro. Mettete da parte l’orgoglio qualche volta. Questo non denota l’essere meno forti, ma l’essere intelligenti e capaci di assumersi le proprie responsabilità.

Vergine. Oggi è una giornata poco tranquilla, tuttavia, molto presto ci sarà un miglioramento. Cercate di non essere troppo severi con voi stessi. Le relazioni di coppia potrebbero subire una piccola battuta d’arresto, nulla che non potrà essere risolto con il dialogo.

Previsioni astrali 4 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Momenti un po’ complicati per quanto riguarda le coppie. Anche i rapporti familiari potrebbero vivere qualche piccolo momento di stallo, pertanto, cercate di mantenere la calma e di non dare luogo a qualche sfuriata inopportuna. In campo lavorativo, invece, non ci sono grossi problemi.

Scorpione. Mercurio e Venere non vi aiutano certamente a gestire l’ansia. In questo periodo siete un po’ affaticati, ad ogni modo, cercate di non lasciarvi prendere da paranoie inutili. Superata la metà di questa settimana avrete la possibilità di tirare un sospiro di sollievo, pertanto, siate pazienti.

Sagittario. L’Oroscopo del 4 maggio vi esorta a non prendere scelte affrettate. In questo momento è opportuno agire con razionalità, specie se siete in procinto di prendere scelte in campo professionale. Spesso la cosa giusta non è quella che vi rende felice, pertanto, prendete in considerazione questo aspetto.

Capricorno. Buono il lavoro, un po’ meno i rapporti di coppia. In questo periodo ci sono delle opportunità in vista per quanto riguarda il primo aspetto. I sentimenti, invece, sono altalenanti. Se non siete sicuri del percorso che avete intrapreso, siete sempre in tempo per cambiare idea.

Acquario. Non siete certamente tra i segni che si lasciano tediare dai grilli per la testa. Avete i piedi ben saldi per terra e siete estremamente razionali. Particolarmente in questo periodo, poi, questo aspetto del vostro carattere si farà sentire ancora di più. Cercate di non essere troppo petulanti.

Pesci. Buon momento per cominciare delle relazioni. Le storie nate in questo periodo hanno buone possibilità di trasformarsi in qualcosa di più. In campo professionale, invece, è bene agire con criterio e non lasciarsi trasportare dal vento, specie se c’è del denaro in ballo.