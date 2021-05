Isola dei Famosi, Daniela Martani contro Fedez, poi sbotta: “Fatevi curare!” (FOTO)

Daniela Martani contro Fedez

Da qualche giorno sul web, in televisione e sulla carta stampata si parla del discorso che Fedez ha fatto al tradizionale concerto del Primo Maggio. Il rapper si è schierato a favore dei diritti delle comunità LGBT chiedendo a gran voce che venga approvata la legge Zan. Gran parte si sono schierati dalla parte del marito di Chiara Ferragni, mentre l’ex naufraga Daniela Martani è di parere differente.

La donna infatti, ha criticato tutti coloro che mettono in esposizione i propri figli sui social network e per lei queste persone non possono dare insegnamento agli altri. Ovviamente tali affermazioni hanno scatenato una serie di polemiche sui social. Ma l’ex gieffina non è rimasta a guardare affermando che chi va contro Fedez non per forza deve essere omofobo. “Essere contro Fedez non significa essere omofobi, pazzi. Fatevi curare!”, ha tuonato l’ex hostess.

L’ex gieffina si ritiene una persona liberale convinta

Sempre sul suo post condiviso su Twitter Daniela Martani ha fatto presente che, nonostante lei sia andata contro le parole di Fedez, lei per forza deve essere un’omofoba. Inoltre, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi 15 sul social ha fatto un’altra importante precisazione.

Nello specifico, la vegana si ritiene di essere una persona liberale convinta sempre e comunque. “Io sono per la libertà sotto ogni profilo…Voi siete pazzi se dite il contrario…”, ha asserito l’ex concorrente del Grande Fratello. Tali giustificazioni faranno placare le polemiche che si sono sollevate intorno a lei? (Continua dopo il post)

@danielamartani lo faccio leggere anche a te che ne hai bisogno mi sa pic.twitter.com/f5sIGmRvVo — Chiamatemi Emily (@datemiilwifi) May 2, 2021

Il consiglio di Daniela Martani a Fedez

Ma non è finita qui. Infatti, immediatamente dopo Daniela Martani è tornata ad attaccare senza alcun timore Fedez. Attraverso il suo account Twitter, l’ex gieffina ha detto di credere che se il rapper milanese vuole proprio fare l’anti sistema, dovrebbe schierarsi anche lui contro il coprifuoco che purtroppo sta mettendo in ginocchio il mondo dello spettacolo.

“Schierati per l’abolizione del coprifuoco che ha mandato al lastrico i lavoratori dello spettacolo…”, ha scritto la donna sul social. In poche parole quest’ultima sembra essere molto arrabbiata e risentita con il marito di Chiara Ferragni. Dopo tali affermazioni, arriverà la replica da parte del diretto interessato? Staremo a vedere.