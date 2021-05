Andrea Zenga sbotta contro Rosalinda Cannavò: “No al maltrattamento”

Lo scherzo di Andrea Zenga

Giorni fa Rosalinda Cannavò ha subìto una scherzo molto cattivo organizzato da le Iene con la complicità del fidanzato Andrea Zenga. A distanza di tempo la 28enne messinese ha trovato il modo di vendicarsi della persona che ama e con cui ha intrapreso una relazione già all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. La giovane ha detto di aver sofferto molto per la burla e di essere scoppiata a piangere.

Una volta messo da parte la paura, l’attrice sicula dopo alcuni tentativi falliti con i pancake salati, è riuscita nel suo intento. nello specifico, l’ex gieffina si è vendicata del personal trainer con lo shopping. Ebbene si, l’ex fidanzata di Giuliano Condorelli ha trovato il modo di farla pagare al ragazzo per lo scherzo subìto, costringendolo ad aspettarla in auto per ore mentre era intenta a fare compre.

La vendetta di Rosalinda Cannavò

A quel punto, mentre si trovava in macchina ad aspettare la fidanzata, Andrea Zenga attraverso una Storia su Instagram ha scritto: “No al maltrattamento maschile per lo shopping”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, infatti, era stanco di aspettare Rosalinda Cannavò. Quest’ultima, che di recente è sbottata contro coloro che la criticavano per il suo aspetto fisico, si era recata a farsi sistemare un costume. “Ci sono 50 costumi bellissimi, ma lei sceglie il 51esimo rotto”, ha rivelato l’agente immobiliare.

In poche parole, la 28enne messinese è riuscita a vendicarsi della persona che ama, dopo lo scherzo de Le Iene che l’ha fatta stare male e fatta scoppiare a piangere. La siciliana, infatti, su un suo post Instagram ha scritto: “Dopo lo scherzo che Andrea ha organizzato con le mitiche Iene ho bisogno ancora di riprendermi”.

Gli Zengavo hanno passato il fine settimana in Umbria

Nonostante la vendetta da parte dell’ex gieffina, pare che sia tornato il sereno tra lei e il fidanzato Andrea Zenga. I due hanno trascorso un fine settimana all’insegna del relax e della tranquillità in vista di una nuova settimana di impegni e lavoro.

A rendere noto ai follower della coppia la loro meta è stato proprio il figlio dell’ex portiere dell’Inter che sulle Stories di Instagram ha fatto sapere: “Partiamo, stiamo un weekend in Umbria”.