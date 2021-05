Isola dei Famosi, sospensione o chiusura anticipata: Mediaset riflette dopo il flop degli ascolti

Ascolti bassi per la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi

Da alcune settimane la produzione de L’Isola dei Famosi 15 sta facendo di tutto per risollevare gli ascolti non proprio esaltanti. Infatti, dopo l’arrivo di quattro nuovi concorrenti, gli Arrivisti, e l’arrivo in spiaggia di Ignazio Moser, con la fidanzata Cecilia Rodriguez in studio, non hanno portato gli effetti sperati.

I dati Auditel del reality show di Canale 5 continuano ad essere di molto al di sotto delle aspettative e di conseguenza i vertici Mediaset stanno valutando l’ipotesi di sospendere la trasmissione di Ilary Blasi. o quantomeno farlo chiudere in netto anticipo rispetto alla finale stabilita per i primi di giugno. Questo rumor è stato sganciato da numerosi portali di informazione dopo il 13esimo appuntamento in onda giovedì 29 aprile 2021. Infatti, quella serata ha fatto segnare un risultato davvero deludente. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Sospensione o chiusura anticipata?

La padrona di casa Ilary Blasi sta provando di tutto grazie alla sua conduzione frizzante e gli opinionisti ironici che provano ad animare tutti gli appuntamenti. Tuttavia, c’è qualcosa in questa 15esima edizione non sembra funzionare nel modo giusto. A quanto pare i naufraghi non sono entrati nel cuore dei telespettatori di Canale 5.

Sui social infatti, si legge che c’è una vera e propria antipatia verso alcuni concorrenti, ma in particolare su: Gilles Rocca, Francesca Lodo, Valentina Persia e Angela Melillo. Dunque, Mediaset starebbe valutando un paio di ipotesi. In primis alla possibile sospensione del reality show, e la seconda alla chiusura anticipata. A quanto pare la prima sarà scartata mentre quest’ultima potrebbe essere la più accreditata.

Costi di produzione superiori agli incassi

C’è da dire però, che i costi di produzione de L’isola dei Famosi sono abbastanza esosi per giustificare i risultati che sta facendo il reality show. Quindi, Canale 5 non sarebbe disponibile a fare altri investimenti per cercare di rilanciare il programma condotto da Ilary Blasi.

In pratica, senza una raccolta pubblicitaria sostanziosa il format che si svolge tra Cologno Monzese e l’Honduras rischia di chiudere in anticipo perché ci potrebbero essere delle grandi perdite. Ovviamente, al momento non sono giunte conferme ufficiali da parte dell’azienda del Biscione.