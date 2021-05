Uomini e Donne puntata di oggi: lite tra Sara e Biagio, Carolina va via furiosa

Nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, martedì 4 maggio, verranno chiamati al centro dello studio Amodio e Francesca. Tra i due le cose sembreranno procedere a gonfie vele. Lo stesso non potrà dirsi per Biagio e Sara.

Il cavaliere sta conoscendo anche un altra dama con cui, tuttavia, dirà di voler chiudere. Questa decisione lascerà tutti senza parole, sta di fatto che in studio si solleverà un polverone. Al trono classico, invece, vedremo che Carolina lascerà lo studio dopo un’esterna tra Giacomo e Martina.

Un amore dichiarato e una lite nella puntata di oggi

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che si proseguirà con Amodio e Francesca. I due sembreranno molto presi l’uno dell’altra. A rendere un po’ più brioso il loro rapporto, però, sarà qualche piccolo disguido dovuto alla gelosia. La dama, infatti, per questioni lavorative è spesso costretta ad andare a viaggiare tanto. Questo rende particolarmente agitato il suo compagno, il quale desidererebbe accompagnarla. Tuttavia, lei non vuole perché desidera che lui si fidi.

Ad ogni modo, non è affatto escluso che presto possano uscire dal programma insieme. Per quanto riguarda riguarda Biagio e Sara, invece, le cose saranno decisamente meno distese. I due hanno avuto un diverbio alcuni giorni passati, a seguito del quale lei voleva chiudere. Il napoletano, però, l’ha spronata a dargli un’altra possibilità. Nel frattempo, però, lui è uscito anche con un’altra dama, cosa che innervosirà non poco Sara.

Carolina esce dallo studio di Uomini e Donne, ancora

In studio, però, quando Biagio si siederà di fronte alle due dame, paleserà la volontà di dare l’esclusiva a Sara. Per rendere credibili le sue parole, il cavaliere dirà di essere disposto anche ad uscire dallo studio con lei. Questo lascerà spiazzati tutti, compresa la redazione. La signora nuova si dirà basita in quanto lui non le ha mai detto di voler interrompere e anche la redazione farà la stessa comunicazione. Biagio, allora, dirà di aver preso questa decisione oggi stesso.

Al trono classico, invece, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, vedremo un’esterna tra Giacomo e Martina. I due daranno luogo ad un incontro estremamente romantico, forse il più bello fatto fino a questo momento. Quando Carolina si troverà dinanzi questa visione non riuscirà a trattenersi. Per tale ragione, uscirà dallo studio disperata. Giacomo attenderà che termini il filmato, poi dirà a Martina di non voler sminuire nulla, tuttavia, sente il bisogno di chiarire la cosa con l’altra corteggiatrice.