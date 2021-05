Uomini e Donne, anticipazioni del 4 maggio: Biagio e Sara hai ferri corti

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione giornaliera di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5. Cosa vedremo nella puntata in onda oggi pomeriggio, martedì 4 maggio 2021?

Gli spoiler forniti da Il Vicolo del News svelano che si parlerà del Trono classico e over. In primis vedremo un’ennesima discussione tra Biagio e la sua dama Sara. Successivamente al centro dello studio ci sarà il tronista Giacomo che sarà diviso fra due fuochi: Martina e Carolina.

Trono over: Biagio litiga con Sara

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne svelano che dopo Samantha si parlerà di Sara e Biagio. La dama una volta al centro dello studio confiderà come procedendo tra loro. Il giorno prima hanno litigato perché è scesa una dama per il cavaliere che ha voluto tenere nel parterre. Lei voleva chiudere ma il napoletano l’ha costretta a vedersi in serata e così si sono ritrovati.

In quella circostanza Sara ha deciso di rivederlo soprattutto perché l’uomo le ha detto di non voler più conoscere la signora. Ovviamente quest’ultima ci rimarrà male perché non sapeva che Biagio voleva stoppare la conoscenza, anche la redazione non ne sapeva nulla. L’ex di Gemma Galgani, una volta entrato, dirà di aver preso oggi tale decisione e sentirsi anche pronto ad uscire con Sara e conoscerla meglio lontana dalle telecamere.

Trono classico: Martina piange dopo l’esterna di Giacomo e Carolina

Gli spoiler di Uomini e Donne dicono che poi si parlerà di Giacomo. A quanto pare c’è stata un’esterna bella e importante con Martina. Una volta trasmessa, Carolina uscirà dallo studio. Il tronista ha finito di vedere l’esterna e dopo aver tranquillizzato la corteggiatrice dicendole che sarebbe andato dall’altra non perché lei sia meno importante. Quindi si recherà da Carolina. Maria De Filippi gli chiederà se vuole prima vedere cosa è accaduto con Carolina dopo la puntata o la reazione di Martina.

Il ragazzo risponderà che prima vuole vedere quest’ultima perché l’altra l’ha già vissuta. Si vedrà Martina che piange e che è rimasta male del fatto che lui sia uscito perché ci tiene molto a lui. Poi faranno vedere il giovane che va da Carolina e le domanda perché è andata via. Lei gli ha risposto che non lo vede più che la guarda come prima, che con lei ormai è statico e non lo sente più vicino.