Valeria Marini scoppia a piangere: “La mia pipì è come gocce di Chanel e non ho rubato lo shampoo”

Valeria Marini in lacrime a Supervivientes: il motivo

Sia la nostra Isola dei Famosi che la versione iberica del reality show, ovvero Supervivientes i naufraghi in Honduras hanno piccole quantità di shampoo, dentifricio e detergenti utili per l’igiene intima personale.

Domenica, Olga Moreno e altri concorrenti del programma spagnolo hanno puntato il dito contro Valeria Marini accusandola di aver quasi finito lo shampoo. Ovviamente la soubrette sarda, che secondo Luca Onestini non si è baciato col fratello Giammarco, è sbottata contro la compagna d’avventura. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto in spiaggia tra le due donne.

L’ex gieffina sarda si scaglia contro Olga Moreno

La naufraga iberica si è scagliata contro Valeria Marini accusando di aver utilizzato tutto lo shampoo che i concorrenti hanno a disposizione in Honduras. A quel punto l’ex gieffina non è rimasta a guardare scagliandosi contro la donna.

“Ma no, io mi sono lavata poco. Ne ho preso pochissimo, il minimo indispensabile. Ne è rimasto così poco? No, non è possibile. Ti dico di no. Non so chi l’ha finito. Io mi sono lavata con una piccola quantità. Non è colpa mia se non potete lavarvi. La prossima volta non mi laverò mai più da sola se fate queste accuse. Certo che basta poco shampoo per lavarsi. Non mi piace questa accusa che mi fate. Basta non mi laverò più da sola assolutamente”, ha asserito l’ex prima donna del Bagaglino.

Valeria Marini: “La mia pipì è come le gocce di Chanel”

Ma non è finita qui, infatti oltre allo shampoo, un’altra naufraga di Supervivientes, Marta Lopez ha accusato Valeria Marini di aver urinato davanti la porta del bagno e non nel mare come lei aveva precedentemente detto. Ovviamente la soubrette sarda ha negato tutto.

Dunque, la compagna d’avventura l’ha portata a farle vedere la chiazza e l’ex di Vittorio Cecchi Gori a quel punto ha dovuto ammettere. “Non l’ho visto, non succederà più. Dormivo, non sapevo dove fossi e pensavo di aver fatto la pipì non vicino al bagno, ma lì, pensando ci stesse l’acqua. A parte che la mia pipì è gocce di Chanel, per cui“, ha asserito Valeriona Nazionale scatenando l’ironia del popolo del web.