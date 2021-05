Francesco Oppini su tutte le furie: “Sappiamo chi ringraziare se torniamo zona rossa”

Francesco Oppini contro i tifosi dell’Inter e non solo

Domenica pomeriggio con quattro turni di anticipo l’Inter è riuscita a vincere il 19esimo Scudetto a distanza di undici anni. Per la ricorrenza ben oltre 30 mila tifosi hanno esultato per le vie del centro di Milano. Ovviamente non sono mancate polemiche sia sui vari social network che tra i cittadini del capoluogo lombardo e non solo. Il motivo?

Perché nonostante la pandemia in corso ci siano stati degli assembramenti in particolare a Piazza Duomo. A manifestare il proprio disappunto è stato anche l’e concorrente del Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti, infatti, attraverso un post condiviso sul suo account ha tuonato contro le persone irresponsabili. “Se torniamo zona rossa sappiamo chi ringraziare”, ha scritto l’imprenditore piemontese. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato il 39enne.

L’ex gieffino deluso e irritato: “Al Duomo migliaia di persone senza mascherina”

Oltre 30 mila tifosi dell’Inter si sono precipitati per le strade di Milano e in particolare a Piazza Duomo e Castello Sforzesco per festeggiare il titolo di Campioni d’Italia. Uno scudetto, il 19esimo, che mancava dalla bacheca della squadra neroazzurra da ben undici anni dopo un domino della Juventus. Ovviamente questo affollamento di persone, tra cui in tanti senza mascherine, ha fatto infuriare le persone per bene e soprattutto i commercianti del capoluogo lombardo che temono un rialzamento dei contagi e di conseguenza di nuovo la zona rossa.

Anche l’ex gieffino Francesco Oppini si è mostrato irritato sui suoi canali social dicendo che la fede calcistica non può giustificare un comportamento del genere in questo periodo di pandemia. “Concerti, cinema, teatri, discoteche e analoghi no!. In Duomo per festeggiare uno scudetto in migliaia di persone di cui moltissime senza mascherina si!”, ha tuonato il figlio di Alba Parietti.

Francesco Oppini furioso su Instagram

Sempre nel medesimo post su Instagram, Francesco Oppini ha fatto capire di non aver digerito per nulla che migliaia tifosi dell’Inter abbiano violato le norme anti-Covid. Il figlio di Alba Parietti, riferendosi agli assembramenti che si sono verificati in piazza Duomo ha concluso il suo discorso dicendo: “Buona giornata a tutti, tranne a quelli che erano lì”.