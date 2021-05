Gilles Rocca si arrabbia e sbotta contro Tommaso Zorzi: “Cos’hai fatto nella vita? GF e follower!” (VIDEO)

Elettra Lomborghini attacca Gilles Rocca

In occasione della 14esima puntata de L’Isola dei Famosi in onda lunedì sera su Canale 5, c’è stato un acceso scontro a distanza tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca. Tutto è nato perché l’altra opinionista Elettra Lamborghini ha chiesto all’attore e regista romano come mai invece di ritirarsi spontaneamente ha fatto un appello al pubblico per essere eliminato dal reality show condotto da Ilary Blasi.

“Come mai non l’ho fatto? Cara Elettra abbiamo tanti vincoli. Ma davvero molti vincoli e lo dovresti sapere. Prova ad eliminarti dal Festival di Sanremo durante la gara. Tu magari te lo puoi permettere. Io al contrario tuo non posso permettermelo”, ha affermato la cantante emiliana.

Botta e risposta tra Gilles e Tommaso Zorzi

A quel punto ha preso la parola anche Tommaso Zorzi si è inserito dicendo di non credere a Gilles Rocca quando ha giurato di non aver chiesto agli altri compagni d’avventura di mandarlo in nomination. A tali affermazioni è intervenuto il diretto interessato tirando in ballo ancora una volta il Grande Fratello Vip, ma il rampollo meneghino l’ha immediatamente stoppato: “Questa è L’Isola non parliamo del mio GF“.

Replica che ha fatto infuriare l’attore romano che ha detto: “Ma tu quello hai fatto, che devo guardare? Hai fatto quello nella vita, cosa devo guardare, che hai fatto i film per caso? Cosa ho fatto io? Vatti a documentare. Premio Massimo Troisi, premio Tulipani di Seta Nera, documentari su tante cose. Mi devi insegnare te come se fanno ste cose? Like, like, follower. Per il resto cos’è che hai fatto? Io invece Marco Risi, Paolo Sorrentino, vatti a guardare la mia carriera. La mia vita non va avanti grazie ai follower, ma va avanti a queste mani e al bucio de cu** che me faccio dalla mattina alla sera. Hai capito fenomeno?”.

Ilary Blasi costretta ad intervenire

In poche parole, lo scontro a L’Isola dei famosi 2021 si è acceso sempre di più, finché non è dovuta intervenire la padrona di casa Ilary Blasi che ha provato in tutti i modi di placare gli animi. Ma anche di stemperare un po’ di tensione accumulata tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca che, infatti, avrebbero potuto continuare a litigare fino alla fine della 14esima puntata.