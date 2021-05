Barbara D’Urso zittisce Diletta Leotta: “Ringrazia i paparazzi, che magari tra 40 anni non ti cercheranno e sarai triste” (VIDEO)

Diletta Leotta continua ad essere al centro del gossip

Da settimane nell’occhio del ciclone del gossip c’è finita Diletta Leotta, giornalista catanese e volto di Dazn. Il motivo? Per la e la sua presunta relazione sentimentale con l’attore turco di DayDreamer – Le Ali del Sogno, Can Yaman. Qualche giorno fa Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque ha parlato a lungo delle voci che vedrebbero in crisi i due artisti e anche delle foto del bacio tra la speaker di R101 e Ryan Friedkin, figlio del presidente della Roma.

Barbara D’Urso bacchetta il volto di Dazn

La settimana scorsa, Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque è tornata a parlare di Diletta Leotta con i suoi ospiti. Gran parte degli opinionisti sono andati contro la giornalista catanese prendendo le difese dei paparazzi. A quel punto la conduttrice napoletana ha punzecchiato il volto di Dazn per lo sfogo che ha avuto contro i media.

“In questi giorni non si parla d’altro di quello che ha detto la Leotta sui giornalisti brutti e cattivi, ma davvero cattivissimi che la fanno passare per una mangia uomini. La cosa particolare è che ha fatto il post dove diceva ‘povera mia nonna che deve leggere queste cose’. Che poi sua nonna era in prima fila a Sanremo, quindi è abituata allo spettacolo e non è la nonnina del paesino sperduto. poi però sono uscite le foto dove bacia un altro”, ha tuonato Carmelita. (Continua dopo il video)

“Se fa questo lavoro deve accettare la presenza dei paparazzi nella sua vita” Parola di paparazzo! Alan Fiordelmondo a #Pomeriggio5 parla dell’ultimo sfogo di Diletta Leotta pic.twitter.com/uitsI4YDve — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 30, 2021

Barbara D’Urso dà un consiglio a Diletta Leotta

Ma lo sfogo di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque contro Diletta Leotta non è finito qui. La professionista napoletana ha detto che la giornalista è giovane, quindi il suo consiglio è di stare zitta su queste cose.

“Io vivo con i paparazzi sotto casa, mi hanno dato mille fidanzati non veri e io c’ho sempre riso. E viva i paparazzi che lavorano e fanno il loro lavoro. Altrimenti stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa né con il cavalluccio e né con altro. Ringraziali Diletta, che magari chissà tra 40 anni non ti cercheranno più e sarai triste”, ha concluso Carmelita.