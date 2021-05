Ignazio Moser all’Isola dei Famosi e Cecilia Rodriguez beccata con un altro uomo: un nome clamoroso (VIDEO)

Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli paparazzati insieme a Milano

Nelle ultime ore i paparazzi hanno avvistato insieme Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli. Cosa ci facevano per le strade Milano mentre facevano colazione. Per caso sono amici? È stato il profilo Instagram Whoopsee a rendere noto lo strano incontro tra la sorella di Belen e l’ex gieffino.

Di cosa avranno discusso i due? Nel frattempo è giusto dire che tra di loro ci sono alcuni intrecci. L’ex Velino di Striscia la Notizia , infatti, è fidanzato al momento con Giulia Salemi, ex di Francesco Monte, che a sua volta è stato ex della compagna di Ignazio Moser.

Tra Cechu e Giulia Salemi non c’è nessuna rivalità

C’è da sottolineare anche che qualche giorno fa Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi si sono ritrovate nello stesso studio televisivo, quello dell’Isola dei Famosi 15. Infatti, al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi partecipano sia la madre dell’influencer italo-persiana, Fariba Tehrani, sia l’attuale compagno della modella argentina, Ignazio Moser. Quest’ultimo è arrivato a Playa Cochinos in Honduras la settimana scorsa.

Nonostante l’ex fidanzato in comune, Francesco Monte, sembra che tra le due influencer non ci sia alcun risentimento. Anzi, pare vadano molto d’accordo e tra loro ci sia della complicità, come dimostrato da un selfie da loro condiviso su Instagram al termine della 13 esima puntata.

Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli fanno colazione: dov’è Giulia?

Ma tornando al misterioso incontro tra Pierpaolo Pretelli e Cecilia Rodriguez, al momento non si sa cosa i due si siano detti. Anche se dal video che ha immortalato mentre facevano colazione, si percepisce una conversazione tranquilla e serena tra due amici che parlano del più e del meno.

Per quanto riguarda la possibile gelosia da parte di Giulia Salemi e Ignazio Moser, al momento all’Isola dei Famosi 15, non dovrebbe essercene, visto che la colazione è avvenuta davanti a tutti. L’unica cosa che i fan si chiedono per quale motivo la figlia di Fariba Tehrani non era con loro. Impegni di lavoro? Ecco il video in questione che in pochissimo tempo è diventato virale sul web e sui social network: