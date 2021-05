Ida Platano furiosa su Instagram: “Accetto tutto, ma questo no, ora si prenderà le sue responsabilità” (FOTO)

In queste ore, Ida Platano ha dato luogo ad uno sfogo molto pesante su Instagram in cui ha sbottato contro una donna che le ha detto delle frasi molto pesanti. La persona in questione ha, addirittura, augurato la morte alla protagonista di Uomini e Donne.

Dinanzi un simile comportamento, la Platano non è riuscita a restare in silenzio ed ha deciso di andare fino in fondo per punire l’autrice di queste parole così cattive. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Lo sfogo di Ida su Instagram

Ida Platano è tra i personaggi più discussi di Uomini e Donne e spesso i fan della trasmissione si riversano su Instagram per manifestare tutto il loro dissenso nei suoi confronti. Talvolta, però, il limite della decenza viene superato. La dama, infatti, è sempre stata alquanto tollerante verso le critiche, questo perché è consapevole del fatto che non si può piacere a tutti. Ad ogni modo, quando la soglia del sopportabile è superata, non resta da fare altro che intervenire.

A tal proposito, la protagonista ha spiegato di essere stata contattata da una donna sui social, la quale le ha augurato di morire. Ida ha ritenuto questo comportamento davvero assurdo. A generarle maggiore turbamento è stato anche il fatto che la persona in questione sia stata una donna, che peraltro la segue anche. La Platano, allora, ha detto di essere davvero sconcertata e di reputare vergognoso tutto ciò. (Continua dopo la foto)

La Platano ricorre a vie legali

Come è possibile vedere dallo scatto, Ida Platano ha pubblicato su Instagram il commento della donna in questione ed ha detto che stavolta non finirà così. Dato che l’utente ha un nome e cognome preciso e l’account non sembra essere neppure un fake, la dama ha deciso di procedere per vie legali. A tal proposito, ha detto di aver già disposto la querela per condannare questo tipo di bullismo e di violenza gratuita sempre più diffusa sui social.

Ricordiamo che Ida sta affrontando un periodo molto particolare in quanto è appena tornata a Uomini e Donne e si è trovata anche al cospetto del suo ex Riccardo e della nuova compagna Roberta. I due, infatti, sono tornato nel programma per raccontare come stia procedendo la loro storia e l’imbarazzo non è mancato di certo.