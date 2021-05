DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 6 maggio: Can e Sanem litigano di nuovo

Quarto appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato con gli spoiler su DayDreamer – Le Ali del Sogno, la serie tv turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nella puntata in onda giovedì 6 maggio 2021 alle 14:45 su Canale 5? Le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Turchia dicono che Can e Sanem avranno una nuova discussione in auto per una ragione banalissima.

Subito dopo la Aydin cercherà di portare a termine il progetto con il signor Nasim ma questo non ne vuole sapere. L’unica soluzione è trovare un attore che interpreti il fantomatico regista Arthur Capello

Nuova discussione tra il fotografo e la scrittrice

Le anticipazioni del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda giovedì 6 maggio 2021, rivelano che Can e Sanem avranno una nuova discussione. Tutto avverrà mentre il fotografo e la scrittrice si troveranno insieme in automobile per partecipare a una riunione di lavoro. Dopo la lite causata da un motivo banale, ossia sulla migliore strada da fare per raggiungere il prima possibile alla destinazione, il Divit e la Aydin decideranno di procedere in modo separato.

La sorella di Leyla dopo essere riuscita ad aggirare il traffico sarà la prima a raggiungere l’ufficio del signor Nasim. Tutto questo grazie ad un motociclista, dimostrando che il suo fidanzato avrebbe dovuto seguire il suo consiglio per non arrivare in ritardo, cioè quello di passare per la costa.

Can e Sanem rischiano di perdere l’affare con il signor Nasim

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, dicono anche che non appena arriverà a destinazione col proprio piano, Sanem riceverà la telefonata di Can. Quest’ultimo le chiederà di intrattenere il signor Nasim sino al suo arrivo. Non appena l’imprenditore le chiederà del regista straniero, la Aydin proverà in tutti i modi di non farlo rinunciare al progetto.

Purtroppo né lei e nemmeno il Divit riusciranno a convincere il loro cliente a lavorare col regista Arthur Capello, Ricordiamo che quest’ultimo non esiste me è solo un’invenzione frutto di Leyla per non far saltare il contratto. I due proveranno a inventarsi qualcosa, quindi la coppia riuscirà a far cambiare idea a Nasim? L’unica soluzione sarà quella di trovare un attore che interpreti il ruolo di Arthur Capello.