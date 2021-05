Il Paradiso delle signore spoiler 6 maggio: Cosimo ingaggia un investigatore, Vittorio fa una confessione

Gli spoiler del Paradiso delle signore, relativi alla puntata del 6 maggio, rivelano che Cosimo si rivolgerà ad un investigatore privato per riuscire ad inchiodare il commendatore. Thomas Gallo si rivelerà un vero osso duro, pertanto, per Umberto potrebbe mettersi molto male.

Per quanto riguarda Vittorio, invece, quest’ultimo si troverà a fare una confessione a Beatrice. Marcello e Ludovica, dal canto loro, saranno sempre più vicini. Nel frattempo, Dante si rivelerà completamente schierato dalla parte di Guarnieri.

L’investigatore indaga su Umberto al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 6 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Maria sarà molto titubante per quanto riguarda il rapporto con Rocco. La giovane, infatti, chiederà consiglio alle sue amiche per capire come comportarsi. Su di un altro versante, invece, vedremo che Cosimo sarà disposto a fare di tutto pur di farla pagare ad Umberto. A tal proposito, si rivolgerà all’investigatore Gallo, che subito di metterà alla ricerca di indizi compromettenti.

Il suo scopo è quello di trovare qualche cavillo per incastrare Umberto Guarnieri e porre fine al suo “dominio”. Dante, invece, sarà sempre più schierato dalla parte di Umberto. A tal proposito, ribalterà la situazione per favorire il papà di Marta. Tra quest’ultima e Vittorio, intanto, continuerà ad esserci un clima profondamente teso. Conti, però, troverà in Beatrice una grande confidente. Per tale motivo, arriverà a farle una confessione.

Spoiler 5 maggio: la confessione di Vittorio

In particolare, le dirà di essere molto impegnato per riuscire a tenere a freno i sentimenti che ancora nutre per sua moglie. Il filmato per sponsorizzare il Paradiso delle signore, intanto, verrà preso di buon grado da tutti, nella puntata del 6 maggio, infatti, vedremo le veneri in fibrillazione. Le fanciulle saranno molto eccitate per l’inizio di questo nuovo progetto. Ad ogni modo, la collaborazione professionale tra Vittorio, Marta e Dante procederà non senza intoppi.

Tra i tre, infatti, ci sarà un clima molto teso. Marcello e Ludovica, dal canto loro, saranno sempre più complici. Barbieri si trova davvero nei guai con la giustizia e rischia seriamente di tornare in galera. Ad ogni modo, questo periodo cos’ delicato, non farà altro che contribuire ad avvicinare sempre di più i due giovani. La Brancia, infatti, farà il possibile per rendere meno pesante al ragazzo il difficile momento che è costretto ad affrontare.