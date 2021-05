Isola dei Famosi, Beppe Braida sbotta: “Trovo scandaloso che non sono stato invitato in studio”

Chi segue la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sa perfettamente che circo tre settimane fa Beppe Braida, il comico di Zelig, ha dovuto lasciare l’Honduras per motivi personali. Nello specifico, il padre dell’attore è stato ricoverato in ospedale per Covid, mentre la madre è risultata positiva. Per tale ragione il naufrago avendo la testa ai suoi genitori non se l’è più sentita di proseguire nel gioco.

Tuttavia, al contrario di tutti gli altri naufraghi che dopo la quarantena di 15 si sono recati in studio a cospetto di Ilary Blasi, il comico di Colorado no. Per quale ragione? Nella giornata di lunedì, anche se con tono scherzoso, l’uomo ha asserito: “Trovo scandaloso che io non sia stato ancora invitato in studio!”. Ovviamente i numerosi fan di quest’ultimi stanno facendo degli appelli alla produzione del reality show di Canale 5 affinché venga chiamato in trasmissione.

Beppe Braida informa i fan delle condizioni dei suoi genitori

Beppe Braida circa un mese fa, una volta ricevuta la notizia della positività dei genitori ha immediatamente lasciato l’Honduras per raggiungere l’Italia. Lo stesso ex naufrago ha fatto sapere che la madre per fortuna si è tornata negativa, mentre il padre risulta ancora positivo.

Infatti, l’uomo ha subìto un’infezione più acuta e al momento si trova ancora in ospedale. Nonostante ciò, il comico di Zelig, qualche ora fa ha dato ai suoi fan una bella notizia: “Le notizie dall’ospedale per quanto riguarda mio padre sono tutte positive e forse a questo giro riesco a recuperarlo!”.

Isola dei Famosi 15: puntata movimentata quella di lunedì

Nel frattempo, nel 14esimo appuntamento de L’Isola dei Famosi 2021 i telespettatori di Canale 5 hanno assistito a Gilles Rocca show. Infatti, l’attore romano che è uscito al televoto, rifiutando anche di rimanere con Beatrice, qualche minuto prima ha avuto una forte discussione con Tommaso Zorzi.

Infatti tra l’ex naufrago e il rampollo meneghini, opinionista del reality show, sono volate parole grosse per via delle loro carriere. In studio, oltre a Cecilia Rodriguez per supportare il fidanzato Ignazio Moser sono arrivati gli ex concorrenti Elisa Isoardi e anche Drusilla Gucci e Brando Giorgi, con l’occhiale scuro per via dell’operazione agli occhi dovuta al distacco di retina.