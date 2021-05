Pietro Delle Piane nella prossima edizione del GF Vip? La risposta di lui spiazza: “Mi creerebbe problemi”

In questo periodo gira voce che Pietro Delle Piane potrebbe prendere parte al cast della prossima edizione del GF Vip. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione, che non è stata affatto confermata dai vertici dell’azienda.

Ad ogni modo, a destare particolare sgomento è la risposta che il compagno di Antonella Elia ha dato. L’attore, infatti, nel corso di un’intervista, ha spiegato che potrebbe avere dei seri problemi se accettasse di partecipare al reality show. Vediamo perché.

La risposta di Pietro all’ipotetica partecipazione al GF Vip

Pietro Delle Piane è un personaggio molto discusso in questo periodo, pertanto, l’indiscrezione circa la sua ipotetica partecipazione al GF Vip ha immediatamente fatto il giro del web. In un’intervista, all’attore è stato domandato come reagirebbe se ricevesse da Alfonso Signorini la proposta a prendere parte alla prossima edizione del reality show di Canale 5. Delle Piane ha rivelato di non sentirsi adatto a ricoprire il ruolo di concorrente di un programma televisivo.

Già durante la sua permanenza a Temptation Island ha avuto degli strascichi abbastanza pesanti, che sta scontando tutt’ora. Proprio in virtù di questo, ha ammesso che non si sentirebbe a suo agio. Il motivo, però, non è da riscontrare nel fatto che ha paura della convivenza o di rapportarsi alle altre persone. Il suo timore più grande sarebbe quello di mettere in piatta la sua sfera privata, cosa che non ama fare.

I problemi tra Delle Piane e Mediaset

Se accettasse di partecipare al GF Vip, dunque, Pietro Delle Piane ha detto che potrebbe incorrere in dei problemi. Ma di quali problemi parla? Il protagonista potrebbe avere degli scheletri nell’armadio che non gradirebbe venissero tirati fuori. Inoltre, in questo periodo sarebbe davvero difficile per lui entrare a far parte di un programma Mediaset. Ricordiamo, infatti, che la rete ha disposto una diffida contro di lui a seguito delle pesanti dichiarazioni fatte sul reality incentrato sulle tentazioni.

Nel corso di un’ospitata a Live non è la D’Urso, infatti, Pietro disse di aver recitato un ruolo a Temptation Island. A seguito di simili insinuazioni, lesive della credibilità del programma, i vertici dell’azienda provvidero a diffidare il compagno di Antonella Elia per tutelare la trasmissione e tutti coloro che ci lavorano con impegno e dedizione. La sua partecipazione al GF Vip, dunque, risulta davvero complicata.