Maria De Filippi anticipa la chiusura di Uomini e Donne: la data dell’ultima puntata

Uomini e Donne chiude a fine maggio per poi tornare in autunno

Come ogni anno in questo periodo si fa un bilancio della stagione televisiva che sta per giungere a termine. Tante trasmissioni si fermeranno per la consueta pausa estiva per poi tornare regolarmente in onda a settembre. Tra questi c’è anche Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi giunto alla 25esima edizione. Rispetto agli altri anni, quando il format chiudeva nella prima settimana di giugno, in questa stagione si fermerà prima.

Infatti, sembra proprio che il Trono classico e over chiuderà i battenti il 28 maggio 2021. Quindi, la padrona di casa pavese e gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti saluteranno i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset e daranno appuntamento in autunno sempre al solito orario. C’è da dire che il prossimo mese scadrà il contratto della professionista con l’azienda del Biscione, ma sicuramente ci sarà il rinnovo.

Confermata tutta la squadra di U&D

Ebbene sì, a fine maggio si concluderà la 25esima edizione di Uomini e Donne. Una stagione ricca di successo con ascolti molto alti, e uno share che non accenna a diminuire, soprattutto quando si parla del Trono over. Nonostante siano trascorsi tantissimi anni dal debutto del dating show su Canale 5, quest’ultimo è sempre leader nella fascia oraria pomeridiana.

La conduttrice Maria De Filippi tornerà in autunno con la nuova stagione, la 26esima, e gli opinionisti sembrano essere tutti confermati in blocco: Tina Cipollari, che ritroverà la sua acerrima nemica Gemma Galgani, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Ovviamente poi troveremo anche i tronisti e a nuove troniste e corteggiatori e corteggiatrici per il classico, dame e cavalieri per l’over.

Gemma Galgani a settembre sarà di nuovo a Uomini e Donne?

Quasi sicuramente il numeroso pubblico di Canale 5 avrà modo di rivedere Gemma Galgani al Trono over di Uomini e Donne anche nella stagione 2021/2022. Infatti, stando agli spoiler forniti da Il Vicolo delle News nell’ultima registrazione la dama torinese è stata lasciata dal cavaliere Aldo.

Di conseguenza la 71enne si è ritrovata da sola. Tuttavia, gira voce che Maria De filippi potrebbe sostituire la piemontese con tre nuove dame, tra cui Isabella e Ida Platano. Sarà vero o la solita bufala? Staremo a vedere.