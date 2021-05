Oroscopo 5 maggio 2021: momento di passione per Ariete, Bilancia riflessivi

Le previsioni dell’oroscopo del 5 maggio 2021 denotano una giornata ricca di passioni per gli Ariete. I Toro continuano ad essere un po’ tesi, mentre i Bilancia sono molto riflessivi. Pesci non guardatevi troppo indietro.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Momenti pieni di passione per quanto riguarda le coppie. Questo è un periodo estremamente fortunato per voi, pertanto, cogliete la palla al balzo. Anche i single avranno più chance del solito, pertanto, non esitate a farvi avanti. Nel lavoro, invece, potrebbe esserci qualche tensione, quindi è opportuno tenere un profilo basso.

Toro. I nati sotto questo segno potrebbero vivere una giornata particolarmente tesa. La Luna non è dalla vostra parte e questo potrebbe generare dei malumori. Mantenete la calma per quanto riguarda i rapporti in famiglia perché potreste essere portati a dire cose che non pensate.

Gemelli. Non perdetevi troppo in chiacchiere e soffermatevi un po’ di più sulla sostanza. Spesso nella vita siete spinti ad agire senza riflettere abbastanza e questo potrebbe portarvi ad incappare in qualche errore grossolano. In campo sentimentale, invece, non siate troppo timidi.

Cancro. Le coppie stabili potrebbero pensare di fare passi importanti. Se siete in attesa di un responso, esso potrebbe arrivare molto presto. Questi sono giorni molto fertili, pertanto, datevi da fare e non titubate. In campo professionale, invece, l’oroscopo del 5 maggio vi esorta ad investire, sempre con criterio e razionalità.

Leone. Gli eccessi non vanno mai bene. In tutte le cose della vita ci vuole misura e raziocinio. Specie se vi troverete a lavorare a progetti importanti, potreste dover essere costretti a fare delle argute valutazioni. L’ingegno e il buon senso saranno in grado di guidarvi nelle vostre decisioni.

Vergine. Giornata un po’ nervosa per i nati sotto questo segno. Oggi potreste avere la sensazione di non riuscire a realizzare nessuna delle vostre azioni, ma si tratta solo di un momento passeggero. Le stelle sono un po’ dissonanti, per questo potrebbero nascere questi disguidi. Il tutto cambierà nell’arco di pochi giorni.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo periodo avete messo da parte l’istinto e vi state concentrando solamente sulla ragione. Cercate di non essere troppo pesanti nei rapporti con le persone che vi circondano. Purtroppo nella vita tutti hanno dei momenti di difficoltà e dei problemi, proprio per questo, la gente ama circondarsi di positività.

Scorpione. Le battaglie non vanno combattute da soli in questi periodo. Se avete delle opinioni contrastanti in campo professionale, aspettate di essere d’accordo con qualche collega prima di farvi avanti. Gli altri potrebbero nascondersi dietro di voi facendovi passare per i polemici di turno.

Sagittario. Meglio non esporsi troppo. L’oroscopo del 5 maggio 2021 denota una giornata un po’ altalenante per quanto riguarda le emozioni. La mattinata procederà in modo abbastanza tranquillo, mentre il pomeriggio potrebbero sorgere delle divergente. Cercate di essere cauti.

Capricorno. I litigi oggi verranno risolti senza grossi problemi. Non siate troppo irruenti e irascibili. Affrontate con calma le situazioni che si presenteranno sul vostro cammino, anche i piccoli problemi e intoppi. In merito al lavoro, invece, le cose cominciano ad ingranare, soprattutto per chi esercita una libera professione.

Acquario. Approfittate del tempo libero per svolgere quelle mansioni che, solitamente, non avete mai il tempo di fare. I rapporti di coppia vanno curati e coltivati giorno dopo giorno, pertanto, non trascurate nulla. In campo professionale ci sono delle novità in arrivo, occhi ben aperti.

Pesci. Anche se guardate avanti, spesso la vostra testa e il vostro cuore sono ancora ancorati al passato. Cercate di non essere troppo malinconici, perché nella vita quello che conta è il presente e al massimo il futuro. Non rimuginate troppo sulle decisioni prese e siate più flessibili.