Isola, Ignazio Moser e l’ingombrante dettaglio intimo: “Capito perché Cecilia Rodriguez è così gelosa?” (FOTO)

Ignazio Moser e i complimenti di Giacomo Urtis

In occasione della 14esima puntata de L’Isola dei Famosi 2021, il neo naufrago Ignazio Moser si è presentato in costume con i muscoli ben in mostra e tatuaggi. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez dopo il suo approdo a Playa Cochinos sta facendo scintille e le altre naufraghe presenti in spiaggia e non solo si stanno rifacendo gli occhi. Infatti, anche il pubblico da casa apprezza le doti dell’ex ciclista trentino.

Tra cui l’ex gieffino e chirurgo dei vip, Giacomo Urtis. Quest’ultimo, infatti, ha scritto su Twitter: “Ho capito adesso perché Cecilia Rodriguez è così gelosa di Ignazio. Cosa non sei”. Sembra che la sorella più piccola di Belen sia abbastanza gelosa dell’uomo che ama e lo abbia messo in guardia prima di partire per il reality show di Canale 5. Una persona vicina alla modella rivela che l’argentina rimane incollata alla televisione per diverse ore.

Giacomo Urtis contro Gilles Rocca

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 Giacomo Urtis, sempre sul suo profilo Twitter, ha parlato anche di Gilles Rocca. Ricordiamo che l’attore e regista romano ha lasciato l’Isola dei Famosi 2021 rinunciando anche di rimanere all’ultima spiaggia con Beatrice. Secondo il chirurgo dei vip, il naufrago capitolino sarebbe un po’ troppo pesante quando parla di amore.

“Gilles non è un fidanzato… È una piattola…”, ha scritto l’opinionista di Barbara D’Urso sul noto social network. su Twitter. In poche parole, quest’ultimo ne ha per tutti, infatti sul suo canale non risparmia le critiche a nessuno dei concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. (Continua dopo il post)

Ho Capito adesso perche’ cecilia rodriguez è così gelosa di Ignazio #isola pic.twitter.com/z2A34biwnG — Giacomo Urtis (@giacomourtis) May 3, 2021

Ignazio Moser stabilisce un nuovo record a L’Isola dei Famosi 15

Ma l’eroe del 14esimo appuntamento de L’Isola dei Famosi 2021 è proprio Ignazio Moser. Infatti, quest’ultimo ha stabilito un nuovo record nella prova del fuoco conquistando la moca con tanto di caffè per i compagni d’avventura però ustionandosi le parti intime. Forse questo dettaglio piccante, ha provocato a Giacomo Urtis una vera libidine.

L’ex ciclista trentino, alto oltre 190 cm, molto presto potrebbe convolare a nozze con la compagna Cecilia Rodriguez. Infatti, il loro sentimento nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip dura da oltre tre anni. Ora che l’uomo che ama è sbarcato in Honduras, la modella argentina non lo molla un attimo.