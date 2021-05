Luigi Favoloso scagionato dalle accuse di violenza di Nina Moric: la sentenza e la furia della modella (FOTO)

Oggi è stato un giorno molto importante per Luigi Favoloso in quanto è stato scagionato dalle accuse di violenza fisica e psicologica ai danni di Nina Moric. Stando a quanto trapelato dagli account di Instagram di Luigi e di sua madre, il giovane è stato dichiarato innocente per le accuse a suo carico.

Subito dopo l’esternazione della gioia da parte del protagonista, però, è arrivato l’intervento piccato da parte di Nina Moric. Quest’ultima ha detto che quella di oggi non è stata una sentenza definitiva, pertanto, bisognerebbe attendere prima di festeggiare.

La gioia di Luigi Favoloso per essere stato scagionato

Poche ore fa, Luigi Favoloso ha condiviso con i suoi fan di Instagram la notizia secondo cui pare sia stato scagionato dalle accuse di violenza. Un po’ di tempo fa, Nina Moric aveva denunciato il suo ex fidanzato accusandolo di averla picchiata, maltrattata e abusata psicologicamente. La donna, inoltre, tirò in ballo anche suo figlio Carlos. A tal proposito, infatti, disse che Luigi avesse messo le mani addosso anche sul minore. In virtù della gravità della vicenda, i due protagonisti sono finiti in tribunale.

Quest’oggi, però, martedì 4 maggio, si è tenuta una sentenza a seguito della quale il giudice pare abbia dichiarato innocente Luigi. Quest’ultimo si è sfogato sui social dicendo di essere, finalmente, arrivato alla fine di un tunnel orribile, durato fin troppo tempo. Successivamente, poi, si è lasciato andare ad un tenero abbraccio con la sua fidanzata Elena Morali. (Continua dopo il post)

Lo sfogo di Nina Moric

Dopo pochissimo tempo, però, ad interrompere il momento di gioia ci ha pensato Nina Moric. Quest’ultima ci ha tenuto a precisare che Luigi Favoloso non è stato definitivamente scagionato dalle accuse. Stamattina, infatti, pare non si sia tenuta nessuna sentenza emessa da alcun giudice. La modella ha chiarito che a pronunciarsi è stato il Pubblico Ministero, il quale ha disposto l’archiviazione del caso che coinvolge Luigi Favoloso.

Questo, dunque, vuol dire che, a seguito di un atto, verrà tenuta la vera udienza definitiva durante la quale sarà un giudice a decretare, eventualmente, la “fine dell’incubo” per l’ex della Moric. La donna, dunque, ha voluto precisare che la gioia dell’attuale fidanzato di Elena Morali è assolutamente ingiustificata. Intanto, però, Luigi e tutta la sua famiglia si stanno godendo questo successo come fosse la fine di un tortuoso percorso fatto di menzogne. Ancora una volta, quale sarà la verità?