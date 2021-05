Uomini e Donne anticipazioni oggi: Biagio e Sara chiudono, ritorna Armando

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 5 maggio, rivelano che in studio tornerà Armando. Il cavaliere era stato assente per diverse puntate, generando la preoccupazione dei fan.

Restando sempre in tema di trono over, nella puntata odierna vedremo che verrà dato spazio a Biagio e Sara. I due paleseranno l’esistenza di alcuni problemi, per tale ragione, decideranno di chiudere la conoscenza. La dama rimarrà profondamente delusa.

Sara e Biagio chiudono a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne, stando a quanto emerso dalle anticipazioni, pare comincerà parlando di Biagio e Sara. A scegliere i primi protagonisti da chiamare in causa sarà l’opinionista Tina Cipollari. Considerando come si sia conclusa l’ultima puntata, l’opinionista sarà molto curiosa di sapere se ci sono stati degli sviluppi. I due racconteranno di essersi visti, tuttavia, le cose non sono andate nel migliore dei modi.

La dama, infatti, si è mostrata parecchio più fredda nei confronti del cavaliere, forse a causa di quanto accaduto in studio tra loro. Ad ogni modo, questo atteggiamento ha, di conseguenza, irrigidito parecchio anche il napoletano. Quest’ultimo, infatti, dirà che da un rapporto di coppia si aspetta anche tanta intimità. Se questo aspetto viene a mancare, allora, anche il suo interesse va scemando. Il protagonista dirà di essere così demotivato al punto da voler chiudere la relazione.

Anticipazioni puntata di oggi: decisioni per Isabella e Gemma

Nell’apprendere questa decisione, Sara rimarrà malissimo e non esiterà a mostrare tutto il suo disappunto. I presenti in studio, naturalmente, si scaglieranno contro il napoletano accusandolo di voler stare solo al centro dello studio. In seguito, poi, le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne ci svelano che si parlerà di Isabella. La dama è uscita con un signore. Quest’ultimo dirà di essere rimasto molto colpito da lei.

La dama, invece, sarà molto più schiva, sta di fatto che lascerà intendere la necessità di interrompere questa conoscenza. Ad un certo punto, poi, verrà chiamata in causa anche Gemma. La Galgani è uscita con Aldo, con il quale ci sono stati anche dei baci a stampo. Tra i due, però, non è sembrata esserci molta chimica, sta di fatto che hanno concluso la frequentazione decidendo di rimanere solo amici. Come anticipato, poi, in studio ci sarà anche Armando, il quale sta conoscendo tre donne.