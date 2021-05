Uomini e Donne, anticipazioni del 5 maggio: Gemma e Biagio di nuovo single

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione settimanale di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Cosa vedremo nella puntata in onda mercoledì 5 maggio 2021? Gli spoiler forniti dal noto portale Il Vicolo delle News, svelano che stavolta si partirà con Biagio e Sara.

La dama e il cavaliere in settimana hanno fatto pace e addirittura c’è stata pure dell’intimità. Tuttavia in studio decideranno di chiudere la frequentazione. Successivamente si parlerà di Gemma Galgani e anch’essa rimarrà da sola perché Aldo la lascerà.

Trono over: Biagio e Sara chiudono la conoscenza

Gli spoiler dell’appuntamento di Uomini e Donne, in onda oggi pomeriggio su Canale 5, svelano anche che si parlerà sin da subito di Biagio e Sara su richiesta di Tina Cipollari, alla quale la conduttrice Maria De Filippi chiederà con chi vuole iniziare la puntata. Domenica scorsa la dama e il cavaliere si sono visti, avevano finalmente fatto pace e gli accordi erano di lasciare il dating show insieme. A quanto pare c’è stata intimità tra i due e poi lui ha deciso di interrompere la loro frequentazione.

Dopo che gli verrà domandato con insistenza la ragione, il napoletano dirà che da una donna si aspetta un rapporto più passionale e tra loro non ce ne è stata molta. Sara gli comunicherà che ci vuole tempo e più confidenza per ottenere i risultati che vuole lui. Di conseguenza, di comune accordo decideranno di interrompere, lei però ci rimarrà molto male. Arriverà un signore per corteggiarla e lei lo terrà.

Uomini e Donne: Aldo lascia Gemma Galgani

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che si parlerà ancora una volta con Gemma Galgani, ma stavolta Maria De Filippi dedicherà a quest’ultima massimo sei minuti. E’ finita la sua era? La dama torinese si accomoderà al centro dello studio con Aldo. I due si sono visti in settimana, si sono baciati a stampo ma il cavaliere si è reso contro che la 71enne non permettendogli di andare oltre lo vede solamente come amico.

Per questo motivo l’uomo ha intenzione di rivolgere il suo interesse anche ad Isabella e Sara. La prima si girerà verso le altre dame scuotendo la testa facendo così intendere di non essere affatto interessata a lui. Finirà qui pertanto la conoscenza tra la piemontese ed Aldo, in modo pacifico e senza critiche da parte della sua acerrima nemica Tina Cipollari.