Emanuela Tittocchia umilia Isolde Kostner: “È uno scarto dell’altro gruppo”

Isolde Kostner manda al televoto Emanuela Tittocchia

In occasione del 14esimo appuntamento de L’Isola dei Famosi 2021 in onda lunedì ci sono stati nuovi colpi di scena e delle tensioni fra i naufraghi. Ad esempio, la nuova arrivata Emanuela Tittocchia è molto arrabbiata con Isolde Kostner per via della nomination che ha spedito l’attrice di Centovetrine direttamente al televoto che si chiuderà venerdì prossimo. La campionessa di sci, trionfando alla prova leader ha avuto la possibilità di mandare al televoto uno dei componenti degli Arrivisti.

La sportiva come motivazione ha detto che la Tittocchia non si dà da fare come gli altri. A quel punto la diretta interessata non ha preso bene la motivazione della compagna d’avventura, e parlando con Awed ha asserito: “Ognuno fa il suo, lei è una sportiva che va a prendere la legna ma non parla mai. Ha iniziato a parlare grazie a me quando è arrivata qua, perché è uno scarto dell’altro gruppo”.

Tensione tra le due naufraghe de L’Isola dei Famosi 15

A L’Isola dei Famosi 15 Emanuela Tittocchia è un fiume in piena. Il pubblico italiano ha avuto modo di vedere il suo sfogo durante il daytime in onda martedì pomeriggio su Canale 5. L’attrice, delusa dalla nomination di Isolde Kostner, non riesca a digerire il motivo con il quale quest’ultima ha dato a Ilary Blasi mandandola al televoto.

La donna si è giustificata dicendo che è vero che non può fare delle faccende pesanti, tuttavia non si considera una persona inattiva. “Non si permettesse di dire una cosa del genere”, è sbottata l’ex di D’Anelli parlando con Awed. Subito dopo l’opinionista della D’Urso ha avuto la possibilità di confrontarsi con la Kostner che ha ribadito ancora una volta il suo punto di vista. Parole che hanno fatto innervosire la naufraga che ha replicato così: “Questa cosa che io sono inattiva non l’accetto come motivazione”.

Isolde Kostner vuole chiarire con Emanuela, lei rifiuta

A quanto pare la campionessa Isolde Kostner, leader degli Arrivisti, era pronta ad affrontare direttamente Emanuela Tittocchia una volta arrivata a Playa Arrivista. Infatti, la sportiva era sicura che l’attrice si sia risentita per la nomination.

Anche se la donna ha provato in tutti i modi di chiarire con lei, la soubrette non ha voluto sapere. Isolde in un confessionale ha ammesso: “Emanuela l’ha presa molto male la nomination e soprattutto mi aspettavo una reazione del genere perché ho visto che è molto calda”.