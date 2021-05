Isola dei Famosi, Gilles Rocca umilia Miryea Stabile: “Sei solo merce di scambio”

Gilles Rocca e l’avvertimento a Miryrea Stabile

Lunedì sera su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15. In quella circostanza Gilles Rocca, qualche minuto prima di conoscere l’esito del televoto che lo ha visto perdere, si è voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe con dei naufraghi. Nello specifico, l’attore e regista romano, parlando con i suoi compagni d’avventura, ha confessato di essere stufo di tutto questo teatrino, inoltre ha lanciato un avvertimento a Miryea Stabile.

“Non hai ancora capito che tu sei solo merce di scambio? Tu sei quella che alcuni vogliono portare avanti solo per nominarti tutte le volte…Te lo posso garantire!”, ha asserito il vincitore di Ballando con le Stelle. Una dichiarazione che ha spiazzato molto l’ex Pupa, la quale naturalmente gli ha espressamente chiesto di fare i nomi: “Perché non fai i nomi?”. Tuttavia, il ragazzo ha scelto la strada del silenzio.

Andrea Cerioli si lamenta di Gilles Rocca in un confessionale

Tale avvertimento di Gilles Rocca a Miryea Stabile avvenuto nella 14esima puntata de L’Isola dei Famosi 15 ha fatto storcere il naso ad Andrea Cerioli. Infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne non è rimasto a guardare sfogandosi. Attraverso un confessionale, in un primo momento ha domandato la ragione per la quale l’attore romano, che in puntata ha avuto una forte discussione con Tommaso Zorzi, abbia deciso di fare questa dichiarazione.

Subito dopo ha detto che ormai l’ex naufrago ha perso credibilità ai suoi occhi. “Perché non ha fatto i nomi quando ha detto certe cose a Miryea? A me dispiace però ormai ha perso di credibilità…”, ha tuonato il fidanzato di Arianna Cirrincione.

L’ultimo confessionale di Gilles Rocca a L’Isola dei Famosi 2021

Prima dell’eliminazione finale di Gilles Rocca a L’Isola dei Famosi 2021, lo stesso ha realizzato un confessionale. Nello specifico, il vincitore di Ballando con le Stelle ha dichiarato che prima di lasciare l’Honduras ha fatto un bilancio di questi giorni trascorsi in spiaggia.

L’attore romano ha fatto sapere di essere molto stanco di alcuni atteggiamento che i naufraghi hanno assunto. “Troppi teatrini..Ho visto cose che non mi sono piaciute…”, ha tuonato il ragazzo. Tra 15 giorni, scontata la quarantena, con molta probabilità ci saranno degli scontri a distanza tra il regista in studio e i naufraghi rimasti a Playa Cochinos.